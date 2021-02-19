اشتباكات في مقديشو على وقع التوتر السياسي

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مقديشو (أ ف ب)

عمّت الفوضى مقديشو الجمعة اثر تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومسلّحين موالين للمعارضة وسط إغلاق السلطات الصومالية شوارع العاصمة تزامنا مع انتشار أمني كثيف، على ما أفاد شهود.

وتفجّرت شهور من التوتر السياسي على خلفية إجراء الانتخابات في البلد الواقع في القرن الإفريقي إلى الواجهة، ما دفع الأمم المتحدة لإصدار دعوة "للتهدئة وضبط النفس".

وتجاوزت الصومال مهلة نهائية كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول 8 شباط/فبراير، وهو موعد كان من المفترض أن يتنحى فيه الرئيس محمد عبد الله محمد الملقّب فرماجو، ما أدى إلى أزمة دستورية.

ولم يتمكن فرماجو وزعماء الولايات الفدرالية من حل خلافاتهم بشأن كيفية إجراء الانتخابات، بعدما تم التخلي عن آمال إجراء أول انتخابات منذ العام 1969 بالاقتراع المباشر، على خلفية مشاكل أمنية وسياسية.

وأفاد ائتلاف لمرشحي المعارضة أنه لن يعترف من الآن فصاعدا بفرماجو كرئيس وتعهّدوا تنظيم تظاهرات حاشدة إلى حين تنحيه، تبدأ من الجمعة.

وحاولت مجموعة صغيرة من المتظاهرين الخروج في مسيرة على شارع المطار الرئيسي عندما بدأ إطلاق النار.

- "انفجار قوي" -

ولم تتضح الجهة التي فتحت النار أولا، لكن شاهدا يدعى يوسف محمد تحدّث عن "تبادل كثيف لإطلاق النار" بين قوات الأمن وحراس مسلّحين يحمون أنصار المعارضة.

وقال لوكالة فرانس برس "قد يكون هناك ضحايا لكننا نختبئ الآن ولا أعرف ما الذي يحصل تماما".

وفي الأثناء، أكد شهود وعناصر شرطة أن مقذوفة أصابت منطقة تضم متاجر ومطاعم داخل بوابات المطار، لكن لم يكن من الممكن تحديد ماهيتها.

وأفاد الشاهد لبان علي "ضرب شيء ما مطعما داخل المطار فاحترق. لا يمكنني تحديد ماهيته لكنه تسبب بانفجار قوي وحريق دمّر المطعم بأكمله".

وبعد الحادثة، عقد قادة المعارضة مؤتمرا صحافيا قالوا فيه إن إطلاق النار كان محاولة اغتيال وأنه تم أطلاق صواريخ.

وقال رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري "نجوت مع عدد من المرشّحين والمشرّعين والمتظاهرين المدنيين من محاولة مباشرة للتخلّص منّا".

وأضاف "إذ كان هناك أي شخص يشكك بإيديولوجية فرماجو السياسية الديكتاتورية، فبإمكانه أن يفهم مما حصل الليلة الماضية وهذا الصباح".

وأكد زعيم آخر للمعارضة هو عبد الرحمن عبد الشكور أن "الصواريخ التي أطلقوها باتّجاهنا ضربت المطار حيث تسببت بدمار".

وتراجعت حدة إطلاق النار في العاصمة بحلول بعد الظهر.

- "مليشيات مسلحة" -

وكانت الحكومة حذّرت المعارضة من تنظيم التظاهرة على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة. لكن ائتلاف المعارضة تعهّد المضي بها.

وائتلاف المعارضة متحالف ضد فرماجو لكنه يضم مرشّحين يسعون لخوض الانتخابات الرئاسية بصفة فردية، بينهم رئيسان سابقان.

وكان من المقرر أن يجتمع فرماجو مع زعماء من المناطق الجمعة، في آخر مسعى لحل المأزق السياسي.

وبدأ التوتر منذ الليل عندما تبادل الطرفان التهم بشن هجمات. فاتّهمت الحكومة الصومالية في بيان "مليشيات مسلّحة" توفر الحماية لقادة المعارضة بمهاجمة نقطة تفتيش أمنية والسعي للسيطرة على أجزاء من مقديشو.

ونفت المعارضة الأمر واتّهمت قوات الحكومة بمهاجمة الفندق حيث كانت تنزل.

وقال الرئيس السابق شريف شيخ أحمد على تويتر "هاجموا فندق مايدا حيث كنت أقيم أنا والرئيس السابق حسن شيخ محمود".

وبعد القتال الذي دار خلال الليل، سيطرت القوات الحكومية على ساحة عامة حيث كان من المقرر أن تجري التظاهرة وأغلقت جميع الطرقات المؤدية إليها بينما نشرت آليات عسكرية وقوات حول العاصمة.

- "قلق عميق" -

وحذّرت بعثة الأمم المتحدة في الصومال على تويتر من أنها تشعر "بقلق عميق جرّاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مقديشو خلال الليل وصباح الجمعة وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى التهدئة وضبط النفس، وتحض على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة للمساعدة على خفض منسوب التوتر".

كذلك، أكدت البعثة على ضرورة توصل الحكومة الفدرالية والولايات إلى "اتفاق سياسي" بشأن الانتخابات.

ولم تحظ الصومال بحكومة مركزية فعلية منذ انهيار نظام سياد بري العسكري العام 1991، ما أدى إلى عقود من الحروب الأهلية والفوضى التي غذّتها نزاعات عشائرية.

كذلك لا يزال البلد يخوض معركة ضد حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة التي سيطرت على العاصمة حتى العام 2011، بينما لا تزال تستولي على مناطق ريفية وتشن هجمات ضد أهداف حكومية وعسكرية ومدنية في مقديشو وبلدات محيطة.

ولا تزال الصومال تدار بموجب دستور موقت بينما تعد مؤسساتها على غرار الجيش، بدائية وتعتمد إلى حد ما على الدعم الدولي.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات على أساس نظام معقّد للتصويت غير المباشر استُخدم في الانتخابات الماضية ويقوم على اختيار شيوخ العشائر لناخبين يختارون النواب، والذين يختارون بدورهم الرئيس.

© 2021 AFP