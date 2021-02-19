الدوري الأميركي للمحترفين: نتس يهيمن على ليكرز

كاتلين مولكاهي غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم بروكلين نتس جيمس هاردن (رقم 13) في مواجهة لاعب ليكرز ويسلي ماثيوز (رقم 9) خلال مباراة الفريقين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لوس انجليس، كاليفورنيا في 18 شباط/فبراير 2021

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لوس انجليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

خرج بروكلين نتس منتصرا من مواجهته المنتظرة مع مضيفه لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب 109-98، في مباراة هيمن عليها تماما ووصل فيها الفارق بينه وبين منافسه حتى 25 نقطة الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وواصل نتس حصد الانتصارات في رحلته الحالية الى الغرب حيث فاز بجميع مبارياته الأربع حتى الآن والخامسة تواليا بالمجمل، ملحقا بليبرون جيمس ورفاقه الهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات بعد سلسلة من سبعة انتصارات متتالية.

ويختتم نتس زيارته الى الغرب بمباراة على ملعب "ستايبلس سنتر" أيضا الأحد ضد جار حامل اللقب لوس أنجليس كليبرز.

وتسيَّد نتس اللقاء تماما، حاسما الأرباع الثلاثة الأولى لصالحه 31-24 و33-29 و26-21، ووصل الفارق في بعض الفترات حتى 25 نقطة قبل أن يستقر في النهاية عند 11 بعدما منح الضيوف لاعبيهم الأساسيين فرصة لالتقاط أنفاسهم في الربع الأخير، ما سمح لليكرز بالتفوق فيه 24-19.

وتميز نتس من خارج القوس بشكل خاص بعدما نجح في 18 محاولة من أصل 39، بينها 6 من أصل 7 محاولات لجو هاريس (21 نقطة) و5 من 8 للفرنسي تيموتيه لوواوو-كابارو (15 نقطة).

وبغياب كيفن دورانت للمباراة الثالثة تواليا بسبب إصابة عضلية في أعلى الفخذ، كان جيمس هاردن الأفضل في صفوف نتس الذي حقق انتصاره الـ19 في 31 مباراة، بتسجيله 23 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة و5 متابعات، فيما ساهم النجم الآخر كايري إيرفينغ بـ16 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

أما من جهة ليكرز، فكان "الملك" جيمس الأفضل بغياب أنتوني ديفيس للمباراة الثانية تواليا بسبب اصابة في وتر أخيل تعرض لها الأحد ضد دنفر ناغتس وقد تبعده حتى ثلاثة أسابيع، وذلك بتسجيله 32 نقطة مع 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وأضاف كايل كوزما 16 مع 10 متابعات من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب حامل اللقب هزيمته السابعة في 29 مباراة.

وبات جيمس ثالث لاعب في تاريخ الدوري يتجاوز حاجز الـ35 ألف نقطة في مسيرته (35017)، خلف كريم عبد الجبار (38387) وكارل مالون (36928).

وفي مباراتين أخريين، فاز تورونتو رابتورز، حامل لقب الموسم قبل الماضي، على ميلووكي باكس 110-96، وميامي هيت، وصيف بطل الموسم الماضي، على ساكرامنتو كينغز 118-110.

© 2021 AFP