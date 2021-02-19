بطولة أستراليا: لقب زوجي السيدات للبلجيكية مرتنس والبيلاروسية سابالينكا

ديفيد غراي ا ف ب/ا ف ب

البلجيكية إليز مرتنس والبيلاروسية أرينا سابالينكا تحتفلان بكأس منافسات زوجي السيدات في بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب في 19 شباط/فبراير 2021.

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ملبورن (أ ف ب)

توجت البلجيكية إليز مرتنس والبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفتان في المركز الثاني بلقب منافسات زوجي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، بفوزهما على التشيكيتين باربورا كرييتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا المصنفتين في المركز الثالث 6-2 و6-3 الجمعة في المباراة النهائية في ملبورن.

وقالت مرتنس التي توجت مع سابالينكا للمرة الثانية في منافسات زوجي السيدات في بطولات الغراند سلام بعد فلاشينغ ميدوز عام 2019: "أمضينا أسبوعين صعبين، شكرا لكم جميعا، وسعيدة بعودة الجمهور".

يذكر أن بداية الشراكة بين مرتنس وسابالينكا كانت في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2019.

© 2021 AFP