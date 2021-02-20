اعتزال الفرنسي الدولي السابق كاباي عن 35 عاما

فيليب ديمازيس ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

أعلن لاعب وسط منتخب فرنسا السابق يوهان كاباي اعتزاله الجمعة عن 35 عاما، لعدم تعاقده مع أي ناد منذ انتهاء مشواره مع سانت اتيان الصيف الماضي.

كتب صاحب 43 مباراة دولية في حسابه على تويتر "بتأثر كبير بعد أكثر من 17 عاما من الشغف، عشق كرة القدم، العواطف الجياشة، الذكريات المحفورة دوما في مخيلتي، لقاءات انسانية ورياضية لا تنسى، أعلن لكم انتهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

وبعد بروزه مع ليل الشمالي، تنقل كاباي بين نيوكاسل الإنكليزي، باريس سان جرمان، ثم كريستال بالاس مرة جديدة في انكلترا، قبل مشوار قصير مع النصر الاماراتي ثم سانت اتيان.

احرز اللاعب الذي كان مرشحا للانتقال الى الدوري الاميركي، لقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات، مع ليل في 2011 وسان جرمان في 2014 و2015.

© 2021 AFP