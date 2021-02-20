الدوري الأميركي للمحترفين: سنايدر مدرب جاز يشرف على "نجوم" ليبرون

مايك ايهرمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

سيشرف كوين سنايدر مدرب يوتا جاز على فريق ليبرون في مباراة كل النجوم الشهر المقبل

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نيويورك (أ ف ب)

سيقود كوين سنايدر مدرب يوتا جاز وطاقمه الفني فريق ليبرون جيمس في مباراة "كل النجوم" (أول ستار) في السابع من اذار/مارس المقبل في أتلانتا، بحسب ما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الجمعة.

واستحق سنايدر التسمية بعد قياته يوتا جاز إلى صدارة المنطقة الغربية، بفوزه في 24 مباراة وخسارته 6 مرات فقط حتى السبت.

وقالت الرابطة أيضا إن دوك ريفرز سيشرف على فريق كيفن دورانت في المباراة الاستعراضية السنوية، وذلك بعد قيادته فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى صدارة المنطقة الشرقية.

وهي المرة الاولى يشرف فيها سنايدر (54 عاما) على فريق في مباراة كل النجوم والثانية لمدرب من جاز بعد فرانك لايدن في 1984، فيما هي الثالثة لريفرز بعد 2008 و2011 عندما كان مدربا لبوسطن سلتيكس.

وتصدر ليبرون، نجم لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب، تصويت الجماهير، اللاعبين والصحافيين، ليحصل على القيادة من المنطقة الغربية، فيما سيقود كيفن دورانت، نجم بروكلين نتس، التشكيلة الأخرى بعد تصدره التصويت في الشرقية.

ويعيش جاز أحد افضل البدايات في تاريخه، فيما يملك سنايدر رصيد 295 فوزا و217 خسارة خلال سبعة مواسم مع الفريق الذي قاده اربع مرات تواليا الى الادوار الاقصائية "بلاي اوف" من 2017 حتى 2020.

© 2021 AFP