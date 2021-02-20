بطولة إسبانيا: يلحق الخسارة الثانية بأتلتيكو مدريد ويشعل المنافسة على اللقب

خافيير سوريانو ا ف ب/ا ف ب

لاعبو ليفانتي يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى أتلتيكو مدريد (2-صفر) في الدوري الاسباني في مدريد في 20 شباط/فبراير 2021.

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مدريد (أ ف ب)

أشعل ليفانتي المنافسة على اللقب عندما ألحق الخسارة الثانية هذا الموسم بمضيفه أتلتيكو مدريد المتصدر بالفوز عليه 2-صفر السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ويدين ليفانتي بفوزه الاول على اتلتيكو مدريد في ملعبه الى مسجلي هدفي الفوز قائده موراليس خوسيه لويس موراليس (31) والبديل خورخي دي فروتوس (90+5)، وحارس مرماه دانيال كاريناس الذي تصدى للعديد من الهجمات المدريدية.

ونجح ليفانتي في كسب أربع نقاط من أصل ستة ممكنة من أتلتيكو مدريد في مباراتين جمعتا بينهما في مدى ثلاثة أيام بعدما كان أرغمه على التعادل 1-1 الأربعاء.

وبعدما حرم القطب الثاني للعاصمة من الابتعاد ثماني نقاط الاربعاء، أسدى ليفانتي خدمة ثانية للقطب الاول ريال مدريد حامل اللقب لتقليصه الى ثلاث نقاط في حال فوزه على مضيفه بلد الوليد لاحقا.

وبات أتلتيكو مدريد الذي كان يغرد خارج السرب منذ فترة طويلة، مهددا جدا بخسارة الصدارة في المرحلتين المقبلتين كونه مدعو الى مواجهة مضيفه فياريال السابع ومن بعده ضيفه ريال مدريد، قبل مواجهة ضيفه أتلتيك بلباو في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة في العاشر من آذار/مارس المقبل.

وهي الخسارة الاولى لأتلتيكو مدريد على أرضه هذا الموسم والأولى منذ 72 مباراة.

كما هي الخسارة الثانية لرجال المدرب الارجنتيني دييغو سيمينوي هذا الموسم بعد الاولى امام مضيفه وجاره ريال مدريد صفر-2 في 12 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وجاءت خسارة أتلتيكو مدريد قبل استضافته تشلسي الانكليزي الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

- هدف مبكر لليفانتي -

ودفع سيميوني بنجمه البرتغالي جواو فيليكس اساسيا للمرة الاولى منذ كانون الثاني/يناير الماضي وتحديدا ضد فالنسيا حيث أدرك التعادل لفريق العاصمة الذي خرج فائزا 3-1، وذلك ليعوض غياب الجناح الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو بسبب الاصابة.

وكاد موراليس يفعلها من هجمة مرتدة منسقة مرر على اثرها روبن روشينا كرة طويلة خلف الدفاع من منتصف ملعب فريقه الى موراليس الذي انطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها بجوار القائم الايسر للحارس السلوفيني العملاق يان أوبلاك (8).

ورد اتلتيكو مدريد بتسديدة قوية لسواريس من داخل المنطقة ابعدها الحارس كارديناس الى ركنية (14).

وعلى غرار مباراتهما المؤجلة الاربعاء في فالنسيا، كان ليفانتي البادئ بالتسجيل عندما نجح موراليس في استغلال كرة فشل لاعب الوسط الفرنسي جيوفري كوندوغبيا في تشتيتها فسددها قوية بيمناه من داخل المنطقة ارتطمت بمدافعين وخدعت أوبالاك (31).

وكاد فيليكس يدرك التعادل مباشرة عندما تلقى كرة خلف المدافعين من كوندوغبيا فكسر مصيدة التسلل وسددها من خارج المنطقة فوق العارضة (32)، وجرب المدافع ماريو هيرموسو حظه بتسديدة بعيدة ابعدها كارديناس الى ركنية (40).

وتلقى أتلتيكو مدريد ضربة موجعة بإصابة قطب دفاعه الدولي الاوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيس فدخل مكانه الفرنسي توما ليمار (54).

وحرم القائم الايمن هداف الليغا الدولي الاوروغوياني لويس سواريس من ادراك التعادل برده تسديدته القوية بيمناه اثر ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (58).

وأنقذ كارديناس مرماه من هدف محقق بتصديه بقدمه اليمنى لكرة فيليكس من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لماركوس يورنتي (59).

وتابع كارديناس تألقه وتصدى لكرة "على الطاير" لفيليكس بيمناه من داخل المنطقة (67)، ثم لتسديدة زاحفة للاعب نفسه من خارج المنطقة (68).

وانبرى ليمار لركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة تصدى لها كارديناس بسهولة (86).

وأنقذ كارديناس مرماه من هدف رائع بتصديه لتسديدة قوية "على الطاير" لليمار من خارج المنطقة قبل أن يشتتها الدفاع (90+2).

ووجه ليفانتي الضربة القاضية لأتلتيكو مدريد بإضافته الهدف الثاني اثر هجمة مرتدة منسقة تلقى على اثرها دي فروتوس كرة في منتصف ملعب فريقه فانطلق في الجهة اليمنى مستغلا تواجد حارس المرمى أوبلاك في منطقة جزاء الضيوف اثر ركلة ركنية وسددها من منتصف الملعب داخل المرمى الخالي (90+5).

© 2021 AFP