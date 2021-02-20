بطولة إيطاليا: لاتسيو يعود لسكة الانتصارات ويلحق بجاره روما الى المركز الثالث مؤقتا

فينتشنتسو بينتو ا ف ب/ا ف ب

لاعب وسط لاتسيو الاسباني لويس ألبرتو يتلقى التهنئة من مدربه سيموني إينزاغي عقب هزه شباك سمبدوريا في الدوري الايطالي في 20 شباط/فبراير 2021.

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روما (أ ف ب)

استعاد لاتسيو سكة الانتصارات بسرعة ولحق بجاره روما الى المركز الثالث مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه سمبدوريا 1-صفر السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

ويدين لاتسيو بفوزه الى لاعب وسطه الاسباني لويس البرتو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 24 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تلقيه كرة من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش.

وعاد القطب الثاني للعاصمة روما الى سكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية عند ستة متتالية اثر خسارته امام مضيفه إنتر ميلان 1-3، فحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم رافعا رصيده الى 43 نقطة بفارق الاهداف خلف جاره روما الذي يحل ضيفا على بينيفينتو الاحد.

في المقابل، مني سمبدوريا بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم والاولى بعد تعادل وخسارة فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب لاحقا جنوى مع فيرونا، وساسوولو مع بولونيا.

ويلعب الأحد أيضا بارما مع اودينيزي، وميلان مع انتر ميلان، واتالانتا مع نابولي، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء يوفنتوس مع كروتوني.

© 2021 AFP