ترمب يلقي الأسبوع القادم في فلوريدا أول خطاب له منذ مغادرته المنصب

نيكولاس كام ا ف ب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديقة البيت الأبيض في أيلول/سبتمبر 2019

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واشنطن (أ ف ب)

يُلقي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نهاية الأسبوع القادم في أورلاندو بولاية فلوريدا أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.

ويأتي الخطاب المتوقع في 28 شباط/فبراير في إطار "مؤتمر العمل السياسي المحافظ"، وهو أكبر تجمّع سنوي للمحافظين الأميركيين، وفق ما أفاد السبت مقربون منه.

وسيتحدث ترامب عن "مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة"، وفق ما أفاد محيطه فرانس برس.

ومن المنتظر أن يتحدث الرئيس السابق أيضا عن الهجرة و"السياسات الكارثيّة" لخلفه جو بايدن في هذا الملف، وفق المصدر ذاته.

© 2021 AFP