قوة عراقية مشتركة تقتل خمسة من عناصر الدولة الاسلامية شمال بغداد

صباح عرار ا ف ب

لقطة من مكان وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط بغداد في 21 كانون الثاني/يناير 2021

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بغداد (أ ف ب)

داهمت قوات الأمن العراقية منزلا يتحصن فيه عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في احد بساتين بلدة الطارمية الواقعة شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل خمسة جهاديين على الأقل واثنين من قوات الأمن، حسبما أعلن الجيش في بيان.

وقال بيان الجيش إن اشتباكات أعقبت عملية الدعم أدت إلى مقتل خمسة من مقاتلي التنظيم، بينما سقط مقاتلان من قوات الحشد العشائري الموالية للحكومة.

وقال اللواء أحمد سالم قائد عمليات بغداد للصحافيين بالقرب من موقع الحادث "بعد ورود معلومات استخباراتية أن تنظيم الدولة الإسلامية كان يعقد اجتماعا هناك للتخطيط، تحركت قوة الى المضافة"، موضحا أن "الاجتماع كان للتخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية وانتحارية في بغداد".

وبعد تمشيط المنطقة وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المنطقة.

وتأتي العملية الجديدة بعد نحو شهر واحد من مقتل أكثر من ثلاثين شخصا في هجوم انتحاري مزدوج في ساحة الطيران المزدحمة كان الأعنف في بغداد منذ ثلاث سنوات.

وكانت مصادر امنية اعلنت ان قاطع الشمال للتنظيم كان المخطط للعملية الانتحارية التي استهدف ساحة الطيران. بعد أيام قليلة ، قُتل ما يقرب من عشرة مقاتلين من الحشد الشعبي العراقي في كمين نصبه تنظيم الدولة الإسلامية شمال العاصمة.

منذ ذلك الحين ، كثفت قوات الأمن جهودها لمطاردة الخلايا النائمة لتنظيم الدولة الاسلامية في جميع أنحاء البلاد، حيث أعلن الكاظمي أن الجيش قتل أبو ياسر العيساوي الذي تم تحديده على أنه أكبر شخصية في التنظيم في كانون الثاني/يناير.

في أوائل شباط/فبراير، قتلت قوات الأمن زعيما آخر من تنظيم الدولة الإسلامية كان المشرف على نقل الانتحاريين الى بغداد.

© 2021 AFP