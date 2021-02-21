البنك المركزي السوداني يعزز مراقبته للعملات الأجنبية ويقرر توحيد أسعارها

أشرف شاذلي ا ف ب

سودانيون يتبضعون في أم درمان المدينة التوأم للخرطوم بعد بدء فك إجراءات العزل في الثامن من تموز/يوليو 2020

إعلان اقرأ المزيد

الخرطوم (أ ف ب)

أعلن البنك المركزي السوداني في بيان الأحد توحيد أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في إطار اجراءات لمحاولة تسوية الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد.

وقال البيان الذي وزع على وسائل الاعلام إنه "لمعالجة هذه الإختلالات (...) استقر رأي حكومة الفترة الإنتقالية علي تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف و توحيده".

وأضاف أن الاجراء يسمح له بتحديد سعر الصرف حسب العرض والطلب .

وتراجعت قيمة العملة السودانية في السوق السوداء حتى وصلت قيمة الدولار الأميركي الواحد الى 400 جنيه بينما لا تتجاوز قيمته بالسعر الرسمي لدى البنك 55 جنيه .

وقال البنك المركزي إنه قرر أيضا "تحويل الموارد من السوق الموازي الي السوق الرسمي واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية"، مؤكدا أنه يريد "الحد من تهريب السلع والعملات وسد الثغرات لمنع إستفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر فى السوق الموازي".

ويتوقع محللون أن تؤدي خطوة بنك السودان إلى تعويم العملة المحلية الى زيادة اسعار السلع مما سيجابهه غضب شعبي .

واشار البنك في بيانه إلى أنه فرض قيودا على حركة العملات الاجنبية عبر السماح للمسافرين الى خارج البلاد بحمل مبلغ ألف دولار فقط.

ويأمل البنك المركزي حسب البيان بذلك في "تحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص(...) واستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن إستقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات والمساعده فى العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بالإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون".

ووصل معدل التضخم في السودان في كانون الثاني/يناير الى اكثر من 300 بالمئة.

وجاء القرار بعد تشكيل حكومة جديدة مطلع هذا الشهر وضعت على رأس اولوياتها معالجة الازمة الاقتصادية .

وشهدت اجزاء متفرقة من البلاد احتجاجات عقب اعلان الحكومة زيادة اسعار المواد الغذائية. لكن الحكومة اتهمت مناصري الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش بالوقوف وراء الاحتجاجات .

وخلال الاشهر الماضية شطبت الولايات المتحدة السودان من لائحة للدول المتهمة برعاية الإرهاب . وتأمل الحكومة أن تساعدها هذه الخطوة على استقطاب الاستثمارات الاجنبية ومعالجة ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار .

© 2021 AFP