الدورة الثانية للاقتراع الرئاسي في الاكوادور ستجري بين المرشحين الاشتراكي أراوز والمحافظ ليسو

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كيتو (أ ف ب)

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في الاكوادور مساء السبت أن الاشتراكي أندريس أراوز القريب من الرئيس السابق رافايل كوريا، وخصمه المحافظ غييرمو لاسو سيتنافسان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 11 نيسان/أبريل.

وتفيد النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في السابع من شباط/فبراير أن الاقتصادي الشاب أندريس أراوز (36 عاما) جاء في الطليعة في الدورة الأولى بحصوله على 32,72 بالمئة من الأصوات مقابل 19,74٪ للمصرفي اليميني السابق غييرمو لاسو.

وكان المجلس الوطني قرر إعادة فرز أصوات بطلب من الزعيم اليساري المتحدر من السكان الأصليين ياكو بيريز الذي حصل على 19,39 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى ويؤكد أنه ضحية تزوير انتخابي.

وأعلن الأمين العام للمجلس الوطني للانتخابات هذه النتائج النهائية.

© 2021 AFP