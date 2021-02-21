بطولة فرنسا: ليل يستعيد توزانه والصدارة بفوزه على لوريان

لواك فينانس ا ف ب/ا ف ب

لاعب ليل جوناثان إيكونيه يحتفل بعد تسجيله هدفا في مرمى لوريان في المرحلة 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، في "موستوار ستاديوم" في لوريان في 21 شباط/فبراير 2021

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باريس (أ ف ب)

استعاد ليل توازنه وصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما عاد الى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه لوريان 4-1 الأحد، ضمن منافسات المرحلة 26.

ورفع ليل رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن وصيفه ليون الذي كان تصدر موقتا بفوزه على مضيفه بريست 3-2 الجمعة.

غير أن ليون (55) يجد نفسه تحت تهديد حامل اللقب باريس سان جرمان صاحب 54 نقطة والمنتشي بفوزه برباعية على برشلونة الاسباني 4-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا، وذلك عندما يقابل في وقت لاحق اليوم ضيفه موناكو.

وعوض ليل خسارته الاوروبية أمام اياكس أمستردام 1-2 في المسابقة الأوروبية الأعرق، بفوزه السابع في مبارياته الثماني الاخيرة في الـ "ليغ1" مقابل تعادل واحد، علما أن خسارته الاخيرة تعود إلى المرحلة 18 أمام أنجيه 1-2.

وحقق ليل فوزه السابع تواليا خارج ارضه في الدوري وذلك للمرة الاولى في تاريخه، كما أوقف زحف لوريان الذي تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الـ 18، بعدما كسب 11 نقطة من اصل 15 ممكنة في مبارياته الخمس الاخيرة.

افتتح ليل التسجيل عبر النيران الصديقة بعدما حوّل أندرو غرافيلون الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه وهو يحاول إبعاد تسديدة للمدافع التركي محمد زكي سيليك (20).

وأدرك أصحاب الارض التعادل بفضل تسديدة بينية من المدافع جيروم هيرغو في الزاوية المعاكسة للحارس (23)، وهو الهدف الاوّل الذي يهز شباك ليل بعد خمس مباريات نظيفة في الـ "ليغ1".

تقدم الضيف مجدداً عبر البرتغالي جوزيه فونتي بعد تشتيت سيىء للكرة وصلت إلى مدافع ليل الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة استقرت في الشباك (38).

وأضاف ليل الثالث من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء نفذها بنجاح جوناثان إيكونيه (59)، والرابع بتسديدة بينية قوية من البديل المدافع الكرواتي دوماغو براداريتش (90+1).

© 2021 AFP