تركيا تعتقل شخصين يشتبه بانتمائهما لتنظيم الدولة الإسلامية على الحدود مع سوريا

جهاديون فرنسيون كما ظهروا في تسجيل فيديو وفره موقع "سايت" الذي يرصد أنشطة الجهاديين في أنحاء العالم بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

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انقرة (أ ف ب)

ألقت السلطات التركية القبض على شخصين يشتبه بانتمائهما لتنظيم الدولة الإسلامية، بينما كانا يحاولان العبور من سوريا إلى تركيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد.

أكدت الوزارة في تغريدة على تويتر أن "حرس حدودنا المتمركز في منطقتي الريحانية ونارليكا بمدينة هاتاي (جنوب) أوقفوا 16 شخصا حاولوا دخول أراضينا بطريقة غير شرعية بينهم اثنان من تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي واثنان من هيئة تحرير الشام".

ويذكر أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) تسيطر على حوالي نصف محافظة إدلب (شمال غرب) في سوريا.

ولم تكشف الوزارة عن جنسية الموقوفين.

وفي السنوات التي أعقبت النزاع السوري الذي اندلع في عام 2011، كانت تركيا من بين أبرز نقاط العبور بالنسبة للجهاديين الساعين للتوجه إلى سوريا.

ومنذ سقوط "الخلافة"، التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية، في آذار/مارس 2019، عاد كثيرون أدراجهم باتّجاه تركيا.

وتعلن أنقرة، التي لطالما اتُّهمت بتسهيل عبور المقاتلين المتطرفين، بانتظام عن اعتقال عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية على أراضيها.

وقامت أنقرة منذ العام الماضي بترحيل عشرات الجهاديين المشتبه بهم، وخاصة من الأوروبيين، إلى بلدانهم.

© 2021 AFP