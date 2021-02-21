طواف الامارات: دير بويل يحرز المرحلة الاولى

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الدراج الهولندي ماثيو فان دير بويل يحتفل بفوزه في المرحلة الاولى من طواف الامارات للدراجات الهوائية في 21شباط/فبراير 2021

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ابوظبي (أ ف ب)

أحرز الدراج الهولندي ماثيو فان دير بويل الاحد المرحلة الاولى من طواف الامارات للدراجات الهوائية، الأول بين سباقات النخبة لعام 2021.

وقطع دراج فريق البيسين فينيكس وبطل العالم في اختراق الضاحية للدراجات أربع مرات، آخرها في كانون الثاني/يناير الماضي مسافة المرحلة البالغة 177 كلم من مدينة الرويس الى المرفأ الساحلية في ابوظبي بزمن 3 ساعات و45 دقيقة و47 ثانية، متفوقا بفارق السرعة النهائية على مواطنه ديفيد ديكر (جامبو- فيسما) والدنماركي مايكل موركوف (كويك ستيب).

وتميزت بداية السباق الاول للنخبة في موسم 2021 بعد الغاء سباق تور داون اندر في استراليا بهبوب رياح شديدة.

وقال ابن ال26 عاما بعد وصوله الى خط النهاية "اليوم كان عاصفا، والسباق كان صعبا للغاية، من الجيد ان ابدأ موسم سباق الطريق بالفوز".

وتابع "كنت أؤمن انني جئت الى الإمارات كواحد من الدراجين الذين بإمكانهم الظهور بشكل جيد، وتمكنت من التواجد في موضع جيد منذ البداية، واللحاق بالمجموعة التي ذهبت بعيدا بعد مرحلة السرعة المتوسطة الاولى، ورغم أن الرياح كانت صعبة للغاية انني قدت بشكل قوي في الامتار الاخيرة".

وأكمل اللاتفي ايمليس لايبنيس والايطالي ايليا فيفياني المراكز الخمسة الاولى لمرحلة الافتتاح، في حين جاء البريطاني آدم يايتس حامل اللقب في المركز الثاني عشر.

ويبلغ اجمالي المسافة خلال المراحل السبعة، 1045 كلم، ويتنافس الدراجون الاثنين في جزيرة الحديريات بأبوظبي في المرحلة الثانية بنظام سباق ضد الساعة لمسافة 13 كلم.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الأولى:

1- الهولندي ماثيو فان دير بويل (البيسين فينيكس) 3:45:47 ساعات

2-الهولندي ديفيد ديكر (جامبو - فيسما) التوقيت ذاته

3- الدنماركي مايكل موركوف (ديكونينك-كويك ستيب) التوقيت ذاته

4- اللاتفي ايمليس لايبنيس (تريك سيغافريدو) التوقيت ذاته

5- الايطالي ايليا فيفياني(كوفيديس) التوقيت ذاته

الترتيب العام بعد المرحلة الأولى:

1- الهولندي ماثيو فان دير بويل (البيسين فينيكس) 3:45:47 ساعات

2- الهولندي ديفيد ديكر (جامبو - فيسما) بفارق 0.04 ث

3- الدنماركي مايكل موركوف (ديكونينك-كويك ستيب) بفارق 0.06 ث

4- البرتغالي جواو الميدا (ديكونينك-كويك ستيب) بفارق 0.07 ث

5- السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) بفارق 0.07 ث

© 2021 AFP