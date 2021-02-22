الدوري الأميركي للمحترفين: مينيسوتا متذيل الترتيب يقيل مدربه

سارة ستير غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

أقال مينيسوتا تمبروولفز، متذيّل ترتيب الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، مدرّبه الشاب راين سوندرز، بعد بداية موسم سيئة مُني خلالها بـ24 خسارة في 31 مباراة.

قال رئيس مينيسوتا جيرسون روساس الاحد في بيان "نشكر راين لوقته والتزامه مع جمعية تمبروولفز ونتمنى له الافضل لمستقبله".

تابع "هناك عدّة قرارات يجب اتخاذها، لكن هذا التغيير يصبّ في مصلحة أهداف الجمعية على المدى القصير والبعيد".

وفاز سوندرز، نجل المدرب الاسطوري الراحل عام 2015 فليب سوندرز الذي اشرف على فرق في 1200 مباراة ضمن دوري "أن بي ايه"، 43 مرة وخسر 95 في أكثر من موسمين على راس الادارة الفنية لمينيسوتا.

وفي اسوأ رصيد ضمن الدوري هذا الموسم، خسر مينيسوتا 24 مرة، وثماني مرات في آخر تسع مواجهات مع سوندرز الذي كان يخوض تجربته التدريبية الاولى في الدوري الاقوى لكرة السلة في العالم.

وجاءت اقالة سوندرز (34 عاما) بعد خسارة مينيسوتا أمام نيويورك نيكس 99-103 الاحد.

وعانى لاعبو الفريق من الاصابات والتقاط فيروس كورونا، ويغيب الموزّع الأساس دانجيلو راسل حتى ستة اسابيع بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى. واصيب الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز بفيروس كورونا وعانى اصابة في رسغه، فخاض 11 مباراة فقط هذا الموسم.

ويُعتقد ان كريس فينش مساعد مدرب تورونتو رابتورز من ابرز المرشحين لخلافة سوندرز.

© 2021 AFP