الدوري الأميركي للمحترفين: نتس يواصل انتصاراته

كريستيان بيترسن غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم بروكلين نتس جيمس هاردن خلال مباراة ضد فينيكس صنز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فينيكس، آريزونا، في 16 شباط/فبراير 2021

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لوس انجليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

واصل بروكلين نتس انتصاراته التي بلغت ستة على التوالي للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بفوزه على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 112-108 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعدما فاز الخميس على لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب 109-98، عاد جيمس هاردن ورفاقه الى ملعب "ستايبلس سنتر" مجددا لمواجهة الجار كليبرز ونجحوا في انهاء رحلة نتس الى الغرب بحسمهم المباريات الخمس قبل العودة الى بروكلين لخوض سلسلة من ثلاث مباريات في ملعبهم.

وبقيادة هاردن وكايري إيرفينغ اللذين سجلا 37 و28 نقطة تواليا مع 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة للأول و8 تمريرات حاسمة للثاني، حقق نتس أطول سلسلة انتصارات له هذا الموسم ونجح للمرة الأولى في تاريخه بالخروج منتصرا من جميع مبارياته خلال رحلة واحدة الى الغرب.

واستهل نتس هذه الرحلة بالفوز على غولدن ستايت ووريرز، ثم تفوق على ساكرامنتو كينغز وفينيكس صنز وليكرز وصولا الى تجديد تفوقه على كليبرز الذي سبق له أن خسر هذا الموسم أمام منافسه لكن في ملعب الأخير 120-124 أوائل الشهر الحالي.

ورغم جهود بول جورج وكواهي لينارد اللذين سجلا 34 و29 نقطة تواليا، مني كليبرز بهزيمته الثانية في آخر ثلاث مباريات والعاشرة في 32، فيما ضيق نتس الخناق على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية الذي خسر أمام تورونتو رابتورز 110-103، بتحقيقه فوزه العشرين في 32 مباراة (مقابل 20 فوزا 11 هزيمة لسيكسرز).

وكان التألق تحت السلة مفتاح فوز نتس على كليبرز بغياب نجمه الكبير الآخر كيفن دورانت للمباراة الرابعة تواليا بسبب إصابة عضلية في أعلى الفخذ، إذ سجل 60 نقطة في المنطقة الملونة، مقابل 38 فقط لمضيفه.

واعتقد نتس أنهى حسم اللقاء نهائيا في مستهل الربع الأخير حين ابتعد عن مضيفه بفارق 15 نقطة بفضل أربع نقاط من هاردن وثلاثية من جو هاريس.

لكن صاحب الأرض نجح في العودة وقلص الفارق الى أربع نقاط فقط 99-103 بفضل 20 نقطة سجلاها معا بول جورج والكرواتي إيفيتسا زوباتس (13 في اللقاء)، ثم 103-107 بعد أربع نقاط من لينارد.

واشتعلت المواجهة في الثواني الأخيرة حيث عادل لينارد النتيجة 108-108 من رميتين حرتين في آخر 28,6 ثانية، ما دفع نتس الى طلب وقت مستقطع نجح بعده في تسجيل سلة التقدم عبر دياندري جوردن في آخر 11 ثانية، ثم نجح هاردن في آخر 7,3 ثانية في ترجمة رميتين حرتين بعد خطأ متعمد من كليبرز لإيقاف ساعة المباراة، موجهة الضربة القاضية لآمال أصحاب الأرض في تجنب الهزيمة.

وفي أبرز المباريات الأخرى، عاد نيو أورليانز بيليكانز من بعيد وعوض تخلفه في الربع الثالث أمام مضيفه بوسطن سلتيكس بفارق 24 نقطة وخرج منتصرا 120-115 بعد التمديد بفضل جهود براندون إينغرام (33 نقطة) وزيون وليامسون (28).

وبعد سلسلة من خمس هزائم متتالية، حقق ميلووكي باكس فوزه الثاني تواليا والثامن عشر في 31 مباراة، بتغلبه على ضيفه ساكرامنتو كينغز 128-115 بقيادة نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 38 نقطة مع 18 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

وواصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، متصدر المنطقة الشرقية، معاناته خارج أرضه بتلقيه هزيمة خامسة تواليا بعيدا عن ملعبه، وجاءت على يد تورونتو رابتورز 103-110 رغم جهود الأسترالي بن سيمونز (28 نقطة مع 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

© 2021 AFP