بايدن: حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتّحدة "مفجعة"

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الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل وعن يسارهما نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف أثناء وقوفهم دقيقة صمت حداداً على ضحايا كوفيد-19 أمام البيت الأبيض في 22 شباط/فبراير 2021.

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واشنطن (أ ف ب)

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الإثنين تخطّي حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الولايات المتّحدة عتبة النصف مليون وفاة بالنبأ "المفجع"، مطالباً مواطنيه بتوحيد صفوفهم للتصدّي للجائحة.

وفي خطاب إلى الأمّة، قال بايدن بتأثّر واضح "أعرف كيف هو الأمر"، في إشارة إلى تاريخه الطويل من المآسي العائلية.

وأضاف "أطلب من جميع الأميركيين أن يتذكّروا، تذكّروا أولئك الذين فقدناهم".

وتابع "أطلب منكم أيضاً أن نتحرّك، أن نظلّ يقظين، أن نلتزم التباعد الاجتماعي، أن نضع الكمامة، وأن نتلقّح".

وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ الولايات المتّحدة "كأمّة، لا يمكننا، ولا ينبغي علينا، أن ندع هذا الأمر يستمرّ".

وأضاف "يجب أن نضع حدّاً للسياسة وللمعلومات المضلّلة التي قسّمت العائلات والمجتمعات (...) علينا أن نحارب هذا الأمر سوياً، كشعب واحد، كالولايات المتّحدة الأميركية".

وبعدها خرج بايدن ترافقه زوجته جيل ونائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض حيث وقفوا دقيقة صمت حداداً على الأرواح التي أزهقها الفيروس والتي تمثّلت بـ500 شمعة أضيئت خلفهم.

وعزفت فرقة موسيقية من مشاة البحرية أنشودة "أميزينغ غرايس".

وكانت الأعلام نكّست خلال النهار فوق البيت الأبيض والمباني الفدرالية في سائر أنحاء البلاد وفوق السفارات الأميركية في جميع أنحاء العالم.

© 2021 AFP