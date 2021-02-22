بطولة ايطاليا: كالياري يقيل مدربه دي فرانشيسكو بعد 16 مباراة من دون فوز

ميغيل ميدينا ا ف ب/ارشيف

مدرب كالياري المقال اوزيبيو دي فرانشيسكو ضد يوفنتوس في 21 تشرين الثاني/توفمبر 2020

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روما (أ ف ب)

أعلن نادي كالياري صاحب المركز الثامن عشر في الدوري الايطالي لكرة القدم الاثنين إقالة مدربه اوزيبيو دي فرانشيسكو بعد سلسلة من 16 مباراة متتالية من دون فوز.

وجاء في بيان النادي الواقع في جزيرة ساردينيا "يعلن كالياري إقالة اوزيبيو دي فرانشيسكو من منصبه كمدرب للفريق الاول".

وأشارت تقارير صحافية محلية عدة أن الى أن خلفه سيكون ليوناردو سيمبليتشي مدرب سبال السابق.

وصل دي فرانشيسكو الى كالياري الصيف الفائت وبدأ الموسم بطريقة إيجابية حيث كان يحتل المركز الحادي عشر بعد سبع مراحل، قبل ان يدخل فريقه في دوامة نتائج كارثية حيث لم يحقق الفوز في مبارياته ال16 الأخيرة، وتحديدًا منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

واكتفى كالياري بنقطة واحدة من مواجهاته الست الأخيرة وهو يبتعد حاليًا بفارق خمس نقاط عن تورينو السابع عشر، آخر المراكز الآمنة.

وحسمت الخسارة بهدف نظيف امام تورنيو الجمعة قرار الرئيس توماسو جويليني الذي سبق أن جدد عقد المدرب حتى عام 2023 في أواخر كانون الثاني/يناير الفائت بعد الخسارة (1-صفر) امام جنوى.

لكن هذه الثقة التي وضعها بدي فرانشيسكو والصفقات التي ابرمها النادي في فترة الانتقالات الشتوية (البلجيكي رادجا ناينغولان ودانييلي روغاني) لم تكن كافية لإيقاف سلسلة النتائج السيئة.

يذكر ان اوزيبيو (51 عامًا) سبق أن أشرف على ساسوولو بين عامي 2012 و2017 وروما بين 2017 و2019.

ويحل كالياري الاحد على كروتوني ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من "سيري أ".

© 2021 AFP