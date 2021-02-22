تصنيف المحترفين: مدفيديف للمرة الأولى بين الثلاثة الاوائل

براندون مالون ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

ترجم الروسيان دانييل مدفيديف واصلان كاراتسيف مشوارهما الجيد في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بتسلّق تصنيف اللاعبين المحترفين، فاصبح مدفيديف ثالثا بعد بلوغه النهائي والثاني في المركز 42 بعد تأهله الى نصف النهائي.

وللمرة الاولى في مسيرته، اصبح مدفيديف (25 عاما) بين الثلاثة الاوائل على حساب النمسوي دومينيك تيم المتراجع إلى المركز الرابع.

ولا تزال الصدارة بحوزة العملاق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوّج في استراليا بلقبه الثامن عشر في البطولات الكبرى والتاسع في ملبورن.

ويتقدّم الصربي غريمه الاسباني رافايل نادال باكثر من الفي نقطة، وهو في طريقه للتربع على أكبر عدد من الاسابيع في المركز الاول الذي يملكه راهنا السويسري روجيه فيدرر (310)، إذ يصل إلى الاسبوع 311 على القمة في الثامن من آذار/مارس المقبل.

وصعد البلغاري غريغور ديميتروف اربعة مراكز واصبح في السابع عشر، بعد بلوغه ربع النهائي في ملبورن.

- ترتيب العشرة الاوائل (22 شباط/فبراير 2021):

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12030 نقطة

2- الاسباني رافايل نادال 9850

3- الروسي دانييل مدفيديف 9735 (+1)

4- النمسوي دومينيك تيم 9125 (-1)

5- السويسري روجيه فيدرر 6630

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6595

7- الالماني الكسندر زفيريف 5615

8- الروسي أندري روبليف 4609

9- الارجنتيني دييغو شفارتسمان 3480

10- الايطالي ماتيو بيريتيني 3480

© 2021 AFP