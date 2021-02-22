شركات طيران تعلق استخدام طائرات بوينغ 777 بعد حادث كولورادو

جيسون ريدموند ا ف ب/ارشيف

صورة من الارشيف التقطت في 8 كانون الأول/ديسمبر 2015 لطائرة بوينغ 737 ماكس في مصنع الشرطة في رنتون

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

قررت عدة شركات طيران منها الأميركية "يونايتد ايرلاينز" والشركتان اليابانيتان الرئيسيتان وقف استخدام طائراتها من طراز "بوينغ 777" الأحد والإثنين بعد احتراق محرك إحدى الطائرات فوق كولورادو.

واكدت متحدثة باسم مجموعة بوينغ لفرانس برس الإثنين أنه بالفعل صدر قرار بوقف استخدام طائرات البوينغ 777 في العالم ال128 المجهزة بمحرك "برات أند ويتني".

واعلنت يونايتد ايرلاينز التي طال الحادث إحدى طائراتها، وشركة الطيران اليابانية و"اول نيبون ايرلاينز" وشركة الطيران الكورية الجنوبية وقف استخدام طائراتها المزودة بمحرك كالذي سبب الحريق.

وتطبق هذه الشركات توصية من مجموعة بوينغ الأميركية التي طلبت وقف استخدام 128 طائرة تجارية من طراز 777 في العالم أجمع.

وأمرت هيئة الطيران المدني الأميركية بعمليات تدقيق إضافية بشأن بعض طائرات بوينغ 777.

وتجري الهيئة الوطنية الأميركية للنقل والأمن تحقيقا في الحادث الذي لم يسفر عن ضحايا.

وقالت بوينغ في بيان "أثناء التحقيق أوصينا بتعليق استخدام طائرات 777 ال69 التي هي في الخدمة و59 طائرة مجهزة بمحرك برات اند ويتني 4000-112".

واعلنت يونايتد انها سحبت طوعا من الخدمة 24 طائرة بوينغ 777 وتتوقع "أن يتأثر عدد صغير من الزبائن بهذا الإجراء".

واعلنت شركة الطيران اليابانية و"اول نيبون ايرلاينز" وقف استخدام 13 و19 طائرة مجهزة بمحرك "بي دبليو 4000" على التوالي وانها تجنبت إلغاء رحلات باستبدالها بطائرات اخرى.

واعلنت وزارة النقل اليابانية انها أمرت بعمليات تدقيق أكثر صرامة للمحرك بعد أن واجهت طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الطيران اليابانية مشاكل مع "محرك مماثل" أثناء رحلة من مطار طوكيو إلى جزيرة اوكيناوا في كانون الأول/ديسمبر.

واعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية انها لا تنوي حاليا وقف استخدام طائراتها وانها تراقب الوضع عن كثب.

لكن شركة "أزيانا ايرلاينز" ثاني شركة طيران كورية جنوبية قررت وقف استخدام طائراتها السبع من طراز 777 في اسطولها.

أما شركة "كوريان اير" أول شركة طيران في البلاد التي اعلنت في وقت سابق لفرانس برس انها علقت استخدام طائراتها الست البوينغ 777 المجهزة بمحرك "بي دبليو 4000"، فأكدت أنها تنتظر التوصيات الرسمية من الجهات الناظمة الكورية الجنوبية.

وفي بيان نشر على تويتر اعلن مدير هيئة الطيران المدني الأميركية ستيف ديكسون انه بعد التشاور مع فريق خبرائه في السلامة الجوية، طلب منهم نشر توجيه يلزم القيام بعمليات تدقيق فورية ومعمقة لطائرات بوينغ 777 المجهزة بمحركات "برات اند ويتني 4000-112".

- ضربة قاسية بعد المشاكل مع طائرات بوينغ 737 ماكس -

وكانت طائرة بوينغ 777-220 تابعة ليونايتد ايرلاينز اقلعت للتو السبت من دينفر (كولورادو) إلى هونولولو (هاواي) وعلى متنها 231 راكبا و10 من أفراد الطاقم، واضطرت للعودة إلى المطار والقيام بهبوط اضطراري بعد اندلاع حريق في محركها الأيمن.

وحطت الطائرة على مدرج المطار دون مشاكل ولم يصب أحد بأذى.

وقالت السلطات المحلية ان حطاما بعضه كبير الحجم تناثر على منطقة سكنية في برومفيلد، إحدى ضواحي دينفر أثناء عودة الطائرة إلى المطار دون إصابة أحد على الأرض.

وشهدت مجموعة بوينغ في السنوات الماضية مشاكل خطيرة مع طائرتها من طراز 737 ماكس. وفي آذار/مارس صدر قرار بمنع استخدام هذه الطائرات بعد حادثين أوقعا 346 قتيلا إثر تحطم طائرة "لايون اير" في اندونيسيا في تشرين الاول/اكتوبر 2018 (189 قتيلا) واخرى تابعة للخطوط الجوية الاثيوبية في آذار/مارس 2019 في اثيوبيا (157 قتيلا).

وفي الحادثتين، تلقى نظام التحكم بالطائرة إشارات خاطئة من واحدة من مجستي زاويتي المواجهة في الطائرة تبيّن أنها بحالة سقوط، ما دفع النظام آلياً إلى وضع الطائرة بحالة هبوط رغم محاولة الطيارين تعطيله.

وبعد حظر دام 20 شهرا سمح لطائرة 737 ماكس بالتحليق مجددا بعد تعديلات وبروتوكولات جديدة في تدريب الطيارين.

وكان لوباء كوفيد-19 عواقبه الكارثية على النقل الجوي في العالم ما ادى الى الغاء عقود لشراء مئات الطائرات.

© 2021 AFP