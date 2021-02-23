بطولة إيطاليا: زانيولو يعاود تمارينه مع روما بعد 6 أشهر من الغياب

اندرياس سولارو ا ف ب

لاعب وسط روما نيكولو (يمين) يتلقى الاسعافات الأولية بعد اصابته في مباراة فريقه ضد يوفنتوس في الدوري الايطالي لكرة القدم، روما في 12 كانون الثاني/يناير 2020

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روما (أ ف ب)

عاود مهاجم روما الدولي الشاب نيكولو زانيولو تمارينه بعد غياب عن الملاعب لقرابة ستة أشهر نتيجة تمزق جديد في أربطة ركبته، وذلك بحسب صور نشرها الثلاثاء نادي العاصمة الإيطالية.

وكتب المهاجم البالغ 21 عاما في حسابه على إنستاغرام الذي يتابعه 1,1 مليون معجب "إعادة الانطلاق... كم اشتقت إليك (الكرة)".

كما نشر روما مقاطع فيديو لجلساته التدريبية على وسائل التواصل الاجتماعي إن كان بالكرة وبدونها، تمهيدا للعودة الى المباريات والتي لن تكون على الأرجح قبل نيسان/أبريل.

وسبق لزانيولو أن غاب عن الملاعب قرابة سبعة أشهر بعد خضوعه لعملية لعملية جراحية في كانون الثاني/يناير 2020 من أجل معالجة تمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى تعرض له خلال مباراة ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي، ثم تعرض لإصابة مشابهة لكن في الركبة اليسرى خلال مباراة مع المنتخب الإيطالي ضد هولندا في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي ضمن دوري الأمم الأوروبية.

ويأمل زانيولو أن يتعافى في الوقت المناسب لكي يتواجد مع المنتخب الإيطالي الصيف المقبل في كأس أوروبا المقررة بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو المقبلين بعدما أرجئت لعام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأعرب مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني أكثر من مرة عن أمله بتواجد زانيولو مع "سكوادرا أتسورا" في كأس أوروبا التي يستهلها فريقه في 11 حزيران/يونيو على الملعب الأولمبي في روما ضد تركيا (من المقرر أن تقام النهائيات في 12 مدينة أوروبية).

وتضم المجموعة الأولى سويسرا وويلز اللتين ستواجهان إيطاليا على الملعب الأولمبي أيضا.

وكان زانيولو من أبرز نجوم المنتخب الإيطالي في جملته المثالية خلال التصفيات المؤهلة الى النهائيات القارية، وقد سجل مرتين في خمس مشاركات وكان من المفترض أن يكون من العناصر التي يعول عليها المدرب روبرتو مانشيني الصيف المقبل.

© 2021 AFP