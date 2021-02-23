تظاهرة لعشرات الطلاب في الجزائر غداة الذكرى الثانية للحراك

رياض كرامدي اف ب

طلاب يرددون شعارات أثناء تظاهرهم في وسط العاصمة الجزائرية في 23 شباط/فبراير 2021 في اليوم الثاني للذكرى الثانية للحراك

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الجزائر (أ ف ب)

تجمّع عشرات الطلاب في العاصمة الجزائرية الثلاثاء وسط انتشار أعداد كبيرة من قوات الشرطة، غداة تنظيم تظاهرات هي الأكبر منذ آذار/مارس الماضي بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي.

ومنذ الصباح الباكر احتلت شاحنات الشرطة المحاور والساحات الرئيسية لوسط المدينة خاصة ساحة الشهداء من حيث اعتاد الطلاب ان ينطلقوا في مسيرتهم كل ثلاثاء مند بداية الحراك في 22 شباط/فبراير.

ورغم الاجراءات الامنية وتوقيف بعض النشطاء، تمكن بضع عشرات من الطلاب من التجمع قرب المسرح الوطني وهم يرددون "نحن طلاب ولسنا إرهاب" و"صحافة حرة، عدالة مستقلة" و"جزائر حرة وديمقراطية".

ثم تخطوا الطوق الأمني وساروا في مجموعات صغيرة نحو جامعة الجزائر1، لكن الشرطة منعتهم واعتقلت أحدهم كما شاهد مراسل وكالة فرنس برس.

وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، أوقفت الشرطة ثلاثة طلاب وخمسة نشطاء من الحراك.

وعاد رجال الشرطة الى محاصرة الطلاب حتى رافقوهم الى محطة الحافلات الخاصة بنقل الطلاب وارغموهم على ركوبها ومغادرة وسط العاصمة.

والاثنين شارك آلاف المتظاهرين في مسيرات في العاصمة الجزائرية وعدة مدن أخرى بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي ضد النظام.

وكان الطلاب دعوا زملاءهم للعودة الى مسيرات الثلاثاء الأسبوعية التي توقفت في آذار/مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.

© 2021 AFP