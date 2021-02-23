دورة الدوحة: انسحاب الرومانية هاليب

وليام وست ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

أعلن منظمو دورة الدوحة الدولية في كرة المضرب الثلاثاء أن الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة عالميا انسحبت من الدورة المقررة في الفترة بين الاول والسادس من آذار/مارس المقبل.

ونقل المنظمون على موقع إنستغرام تصريحا للنجمة الرومانية جاء فيه "للأسف قررت الانسحاب (...) أتلهف بفارغ الصبر للعودة العام المقبل الى الدوحة".

ولم توضح هاليب التي خرجت من الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة على يد الاميركية سيرينا وليامس بعد خروجها من الدور ذاته من دورة غيبسلاند الاسترالية التحضيرية لاولى بطولات الغراند سلام، أسباب قرار انسحابها من البطولة للمرة الثانية تواليا بعد الاولى العام الماضي.

يذكر ان هاليب توجت بطلة لدورة الدوحة عام 2014 على حساب الالمانية أنجيليك كيربر، وخسرت نهائي 2019 على يد البلجيكية إليز مرتنس.

وفي غيابها، ستكون الاسترالية آشلي بارتي المصنفة اولى عالميا والاميركية صوفيا كينن الرابعة عالميا والفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة عام 2020، أبرز المشاركات في الدورة القطرية.

© 2021 AFP