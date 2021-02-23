دوري ابطال اوروبا: مقصية جيرو الرائعة تمنح تشلسي فوزا ثمينا على اتلتيكو

دانيال ميهايلسكو ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

بوخارست (أ ف ب)

سجل المهاجم الفرنسي المخضرم اوليفييه جيرو هدفا من ضربة مقصية رائعة ليمنح تشلسي الانكليزي فوزا ثمينا على اتلتيكو مدريد الإسباني 1-صفر في مباراة بيتية للأخير اقيمت في بوخارست الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل جيرو هدفه في الدقيقة 71، علما بأنه لم يحتسب في بادىء الامر لأن حكم التماس اعتبره متسللا، قبل ان يلفت حكم الفيديو المساعد انتباه الحكم الرئيسي بان الكرة الاخيرة تلقاها جيرو من احد مدافعي اتلتيكو ليعود ويحتسب الهدف.

اقيمت المباراة التي كانت مقررة في ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الاسبانية مدريد، في بوخارست بسبب اجراءات فيروس كورونا المعتمدة في اسبانيا والتي تحظر دخول المقيمين في بريطانيا الى البلاد.

وعلى الرغم من اشراك مدرب تشلسي الالماني توماس توخل الجناح كالوم هادسون اودوي بديلا في مطلع الشوط الثاني من المباراة ضد ساوثمبتون في الدوري الانكليزي السبت ثم استبداله في منتصف الشوط ذاته وانتقاده امام وسائل الاعلام في المؤتمر الصحافي الذي تلت المباراة، قرر الثلاثاء الاعتماد عليه اساسيا ضد اتلتيكو مدريد.

كما حل جيرو بدلا من تامي ابراهام في خط المقدمة، في حين استمر غياب المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سليفا لعدم تعافيه تماما من اصابة عضلية.

في المقابل، قاد الثنائي الهجومي البرتغالي جواو فيليكس والاوروغوياني المخضرم لويس سواريز خط هجوم اتلتيكو مدريد متصدر الدوري الاسباني.

جاء الاداء باهتا في الشوط الاول مع سيطرة من قبل الفريق الضيف في مقابل اعتماد اتلتيكو على الهجمات المرتدة التي كانت خجولة بالمجمل ولم تشكل اي خطورة على حارس تشلسي السنغالي ادوار مندي.

في المقابل، كانت ابرز فرصتين لتشلسي، الاولى عندما مرر هادسون اودوي كرة عرضية من الجناح الايمن غمزها المهاجم الالماني تيمو فيرنر لكنها مرت بمحاذاة القائم الايمن لمرمى الحارس السلوفيني العملاق يان اوبلاك (16).

اما الثانية فكانت ليفرنر ايضا الذي تخطى المدافع ستيفان سافيتش وسدد كرة بيسراه كان اوبلاك بالمرصاد لها (38).

ولم يتحسن الاداء في الشوط الثاني الذي خلا تمام من الفرص الحقيقية للفريقين قبل ان يسجل جيرو هدفه الرائع والسادس له في المسابقة القارية هذا الموسم حاسما النتيجة لصالح فريقه.

ويلتقي الفريقان في 17 الشهر المقبل على ملعب ستامفورد بريدج في لندن حيث يحتاج تشلسي الى التعادل فقط للتأهل.

© 2021 AFP