طواف الإمارات: بوغاتشار يحرز المرحلة الثالثة الجبلية ويحافظ على الصدارة

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

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جبل حفيت (الامارات) (أ ف ب)

حافظ السلوفيني تادي بوغاتشار على صدارة ترتيب طواف الامارات للدراجات الهوائية والقميص الاحمر، بعدما احرز الثلاثاء المرحلة الثالثة التي تخللها الصعود إلى جبل حفيت.

وقطع بطل طواف فرنسا مسافة المرحلة البالغة بين مدينة العين وقمة جبل حفيت 162 كلم، في توقيت 3 ساعات و58 دقيقة و35 ثانية، بفارق السرعة النهائية عن البريطاني آدم يايتس و48 ثانية عن الكولومبي سيرخيو هيغيتا.

وبلغت مسافة الصعود النهائي 10 كلم، حيث وصل الدراجون إلى ارتفاع أكثر من 1000 متر فوق مستوى سطح البحر.

وكانت المنافسة مثيرة في الامتار الاخيرة بين بوغاتشار ويايتس حامل اللقب في تكرار لسيناريو النسخة الماضية بينهما، عندما فاز البريطاني بالمرحلة الثالثة الجبلية على حساب السلوفيني، في حين احرز دراج فريق الامارات الخامسة التي تخللها ايضا الصعود الى جبل حفيت وحل يايتس ثالثا.

واكد الدراج الشاب البالغ 22 عاما تفوقه على يايتس مجددا، ليقترب خطوة اضافية من اهداء فريق الامارات اللقب الاول في بلاده.

وعزز بوغاتشار صدارته للترتيب العام بتوقيت 7 ساعات و58 دقيقة و30 ثانية، بفارق 43 ثانية عن يايتس الذي تقدم من المركز الخامس الى الثاني، ودقيقة و3 ثوان عن البرتغالي جواو الميدا.

وقال بوغاتشار "المنافسة كانت قوية بيني وبين آدم، وهو قدم اداء قويا، وفي النهاية وصلت للمركز الاول وانا سعيد بذلك".

وتابع" يجب علينا ان لا نفقد كفريق التركيز حتى اخر يوم من الطواف. أمور كثيرة قد تحصل في آخر أربعة أيام".

وتقام المرحلة الرابعة الاطول بمسافة 204 كلم، وهي ستنطلق في جزيرة المرجان في امارة رأس الخيمة وتمر بامارة أم القيوين على طول الطريق.

- ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الثالثة:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) 3:58.35 ساعات

2- البريطاني آدم يايتس (إينيوس غريناديرز) التوقيت عينه

3- الكولومبي سيرخيو هيغيتا (اي اف اديوكيشن نيبو) بفارق 48 ثانية

4- الالماني ايمانويل بوخمان (بورا-هانزغروهه) بفارق 48 ثانية

5- البلجيكي هارم فانهوك (لوتو- سودال) بفارق 48 ثانية

- الترتيب العام بعد المرحلة الثالثة:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) 7:58.30 ساعات

2-البريطاني آدم يايتس (إينيوس غريناديرز) بفارق 43 ث

3- البرتغالي جواو الميدا (ديكونينك-كويك ستيب) بفارق 1.03 د

4- الاسترالي كريس هاربر(جامبو فيسما) بفارق 1.43 د

5- الامريكي نيلسون باوليس (اي اف اديوكيشن نيبو) 1.45 د

© 2021 AFP