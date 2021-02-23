فيسبوك ستعيد نشر المضامين الإخبارية في أستراليا

اورليفييه دويلري ا ف ب/ارشيف

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سيدني (أ ف ب)

أعلنت فيسبوك الثلاثاء عزمها رفع الحظر على المضامين الإخبارية في أستراليا "في الأيام المقبلة"، بعدما وافقت الحكومة على تعديل قانون يرغم عمالقة التكنولوجيا على دفع أموال لوسائل الإعلام من أجل استخدام محتوياتها.

وقال وزير المال الأسترالي جوش فريدنبرغ والمدير العام لفيسبوك في أستراليا ويل إيستون، إن الجانبين توصلا إلى تسوية على مسائل رئيسية في هذا النص الذي تعارضه عمالقة التكنولوجيا بشدة.

وأوضح إيستون "بفضل هذه التغييرات، بات في إمكاننا العمل على مواصلة استثمارنا في صحافة من أجل المصلحة العامة وأن نعيد للأستراليين الأخبار عبر فيسبوك في الأيام المقبلة".

وكانت فيسبوك حجبت الأسبوع الماضي روابط المنشورات الصادرة عن صفحات الأخبار ووسائل الإعلام في أستراليا، في خطوة طاولت أيضا صفحات رسمية عدة عبر الشبكة تابعة لخدمات طوارئ في البلاد.

وأثارت هذه الخطوة استنكارا كبيرا في أستراليا وبلدان عدة.

وتعني التسوية التي جرى التوصل إليها أن شبكتي فيسبوك وغوغل العملاقتين، وهما أبرز المستهدفين في مشروع القانون هذا، لن تواجها أي عقوبات في حال التوصل إلى اتفاقات مع وسائل إعلامية في مقابل استخدام مضامينها.

© 2021 AFP