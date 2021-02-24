إٍسرائيل تفرض حظر تجوّل ليلياً بمناسبة عيد بوريم للحدّ من تفشي كورونا

جاك غيز ا ف ب/ا ف ب

الشرطة الإسرائيلية تفرّق بخراطيم المياه يهوداً متشددين يقطعون طريقاً سريعاً في مدينة بني براك (وسط) خلال تظاهرة ضد توقيف فرد من طائفتهم لرفضه الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية في 27 ك1/ديسمبر 2020.

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القدس (أ ف ب)

أعلنت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء أنّها ستفرض حظر تجوّل ليلياً من مساء الخميس وحتى صباح الأحد بمناسبة حلول عيد بوريم (المساخر)، وذلك منعاً لاختلاط السكان وبالتالي ازدياد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك إنّ حظر التجوّل سيسري من الساعة 20:30 (18:30 ت غ) وحتى الساعة الخامسة فجراً (الثالثة ت غ) من مساء الخميس وحتى صباح الأحد.

وأضاف البيان أنّه خلال هذه الأيام الثلاثة سيُمنع أيضاً تجمّع أكثر من عشرة أشخاص في مكان مغلق وأكثر من 20 شخصاً في الهواء الطلق.

وعيد بوريم الذي يحتفل به اليهود مساء الخميس ونهار الجمعة يمثّل انتصار أجدادهم على "هامان" الذي كان وزيراً للامبراطورية الفارسية في القرن الخامس قبل الميلاد.

ويحيي اليهود هذه المناسبة تقليدياً بمسيرات كرنفالية وسهرات تنكّرية وتجمّعات احتفالية حاشدة.

والعام الماضي، حظرت إسرائيل التجمّعات خلال هذا العيد عندما كان تفشّي جائحة كوفيد-19 لا يزال في مراحله الأولى، لكنّ السكّان لم يلتزموا بالقيود التي فرضتها السلطات يومها ممّا أدّى لزيادة كبيرة في أعداد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع اللاحقة.

والأحد أعادت إسرائيل فتح مراكز التسوّق والمتاجر أمام جميع السكان، وذلك في إطار خطتها للخروج من ثالث إغلاق عام تفرضه منذ بداية الوباء.

وحقّقت إسرائيل نجاحاً لافتاً على صعيد حملة التلقيح الوطنية ضدّ كوفيد-19 إذ إنّ حوالى ثلاثة ملايين من سكّان الدولة العبرية، أي الثلث تقريباً، تلقّوا بالفعل لقاح فايزر-بيونتيك بجرعتيه.

ومنذ بداية الجائحة، سُجّلت في الدولة العبرية رسمياً إصابة أكثر من 757 ألف شخص بكوفيد-19 توفي منهم أكثر من 5,600 شخص.

© 2021 AFP