الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يسمح لسيدات الشاطئية بارتداء البيكيني في قطر

ياسويوشي تشيبا ا ف ب/ارشيف

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برلين (أ ف ب)

سُمح للاعبات الكرة الطائرة الشاطئية بارتداء البيكيني في دورة دولية تستضيفها قطر الشهر المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي الثلاثاء، بعد تهديد لاعبتين ألمانيتين ومدربتهما بالمقاطعة احتجاجا على فرض ملابس تراعي التقاليد المحلية.

وتستضيف الدوحة الجولة المقبلة من دورات الاتحاد الدولي في اذار/مارس، لكن قواعد صارمة متعلقة بالملابس دفعت حاملتي فضية بطولة العالم كارلا بورغر ويوليا سوده الى تجنب المشاركة في الحدث، ولحقت بهما مدربة المنتخب هيلكه كلاسن.

وكان الاتحاد القطري للكرة الطائرة نفى في بيان لوكالة فرانس برس أي طلب مماثل "لم يطالب بأي شيء يجب ان ترتديه الرياضيات في هذا الحدث"، مشيرا الى انه "يحترم تماما ميثاق السلوك الخاص بالاتحاد الدولي لكرة الطائرة، وقد أظهرنا ذلك في العديد من الأحداث في قطر في الماضي، بما في ذلك الالعاب العالمية الشاطئية 2019 من تنظيم اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية +أنوك+، حيث كان الرياضيون أحرارا في التنافس بالزي الرسمي الدولي كما هو الحال في البلدان الأخرى".

بيد ان مدير أعمال اللاعبتين، قنسطنطين آدم، أفاد بان هذا الامر "ليس صحيحا"، مضيفا "الامر منصوص عليه في القوانين اعتبارا من تاريخ 16 شباط/فبراير".

ونصّت اللوائح الموجودة على موقع دورات الاتحاد الدولي "وورلد تور"، بوضوح على أنه يفترض "أن ترتدي جميع الفرق النسائية المشاركة قميصا قصير الأكمام... وأن ترتدي سروالا رياضيا يصل الى الركبة".

كما قدّم الموقع رسما تخطيطيا يوضح "الحد الأدنى لطول" الملابس التي يجب ارتداؤها "من أجل الامتثال للثقافة والتقاليد المحلية".

اوضح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة المسألة لفرانس برس مشيرا ان الاتحاد القطري أكد له "عدم وجود أي قيود على ارتداء الازياء الاعتيادية للسيدات".

أضاف "يعتقد الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بقوة ان الكرة الطائرة الشاطئية لدى السيدات، كما كل الرياضات، يجب أن يُحكم عليها على أساس الاداء والجهد، وليس الازياء".

تابع "لذلك، اثناء المنافسة في الدوحة، إذا أراد المتنافسون ارتداء الزي الاعتيادي، سيكونون أحرارا للقيام بذلك".

وكان المدير الرياضي في الاتحاد الالماني للكرة الطائرة نيكلاس هيلديبراند قال لصحيفة "سودويتشه" اليومية "لقد أبلغتني (كلاسن) بانها لن تذهب (الى قطر) لانها تشعر بأنها غير محترمة كامرأة".

من جهتها، قالت بورغر التي حصلت على دعم الاتحاد الاماني انها ستكون سعيدة "للتكيّف مع أي بلد"، لكن درجة الحرارة المرتفعة في الدوحة تعني ان البيكيني كان ضروريا.

وأشارت زميلتها سوده الى ان قطر سبق لها ان استثنت عداءات العاب القوى في بطولة العالم التي استضافتها عام 2019.

© 2021 AFP