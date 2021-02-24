الجزيرة القطرية تطلق منصة رقمية محافظة في الولايات المتحدة

ستان هوندا ا ف ب/ارشيف

شعار قناة الجزيرة في أحد استديوهاتها في نيويورك في 16 آب/أغسطس 2013

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الدوحة (أ ف ب)

أعلنت قناة الجزيرة الفضائية القطرية الثلاثاء أنها تنوي إطلاق منصة رقمية ليمين الوسط في الولايات المتحدة، بعد سنوات من فشل مشروع قناة إخبارية متواصلة في هذا البلد.

وقالت قناة الجزيرة في بيان إن "رايتلي" التي ستتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، ستكون "منصة جديدة ستقدم محتوى لجمهور يفتقد إلى تمثيل كاف في البيئة الإعلامية الحالية".

وأضافت الجزيرة أنه سيتم إطلاق المنصة بمقابلة في الاستوديو يجريها المذيع الإذاعي والتلفزيوني ستيفن كينت وستكون متاحة على وسائل التواصل الاجتماعي في 25 شباط/فبراير.

ولم يتم تحديد موعد الإطلاق الرسمي للمنصة.

وقال رئيس تحرير "رايتلي" سكوت نورفيل "نأمل في إنشاء منصة تضخّم أصوات العديد من الشخصيات التي تعكس بدقة (...) التنوع العرقي والثقافي والأجيال لسياسات يمين الوسط في الولايات المتحدة".

وكان نورفيل ساعد في إطلاق قناة "فوكس نيوز" في 1996.

وأُطلقت قناة الجزيرة الأميركية وسط ضجة كبيرة في 2013 وبأموال طائلة لكنها توقفت في 2016 لأنها لم تتمكن من جذب جمهور كبير.

ومع ذلك حافظت القناة على وجود صحفي في الولايات المتحدة وكذلك فرعها "ايه جي+" الذي ينتج أفلامًا قصيرة مخصصة للاستهلاك على شبكات التواصل الاجتماعي ولديها ملايين المشتركين على مواقع تويتر وفيسبوك وانستغرام.

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