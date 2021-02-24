الدوري الأميركي: نتس يواصل مسلسل انتصاراته وهذه المرة أمام جمهوره

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لوس انجليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

واصل بروكلين نتس مسلسل انتصاراته بتحقيقه الفوز السابع تواليا وجاء على حساب ضيفه ساكرامنتو كينغز 127-118 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد رحلة الى الغرب حقق فيها الفوز بمبارياته الخمس في انجاز أول من نوعه للفريق خلال رحلة واحدة، عاد جيمس هاردن ورفاقه الى بروكلين في نيويورك وواصلوا انتصاراتهم في يوم رمزي هام جدا للنادي.

واحتفل نتس الثلاثاء بعودة جمهوره الى ملعبه للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا وإن كان بأعداد محدودة جدا (324 متفرجا)، وباستدعاء هاردن ليكون ضمن احتياطي فريق المنطقة الشرقية لمباراة كل النجوم "أول ستار" بقيادة زميله كيفن دورانت، ليكون الفريق ممثلا في هذه المباراة الاستعراضية السنوية بثلاثة لاعبين للمرة الأولى في تاريخه بما أن كايري إيرفينغ كان ضامنا أيضا لمكانه في التشكيلة الأساسية للمواجهة المقررة في السابع من آذار/مارس في أتلانتا.

وأكد هاردن أنه يستحق التواجد في المباراة للمرة التاسعة تواليا في موسمه الحادي عشر في الدوري، بتحقيقه الـ"تريبل دابل" السادس له بقميص نتس (29 نقطة مع 11 متابعة و14 تمريرة حاسمة)، ليصبح بعد 18 مباراة فقط مع فريقه الجديد في المركز الثاني على لائحة أكثر اللاعبين الذين حققوا "تريبل دابل" خلال موسم واحد في تاريخ النادي، بفارق "تريبل دابل" واحد عن جيسون كيد.

وعلق المدرب الكندي ستيف ناش على ما يقدمه ابن الـ31 عاما منذ قدومه الى الفريق من هيوستن روكتس في صفقة تبادل، قائلا "لا أريد التقليل من مدى روعته لأني كنت أتوقع هذا (التألق) نوعا ما. الأمر يكون أكثر إثارة عندما يكون في فريقك".

ولم يكن هاردن نجم المباراة الوحيد الثلاثاء، بل برز بشكل خاص بروس براون بغياب دورانت للمباراة الخامسة تواليا بسبب إصابة عضلية، بتسجيله 13 من نقاطه الـ29 في الربع الأخير، فيما ساهم إيرفينغ بـ21 في لقاء سجل خلاله خمسة من لاعبي المضيف 10 نقاط أو أكثر.

ورغم تقدمه المريح معظم فترات المباراة، وجد نتس نفسه على بعد نقطة فقط من ضيفه (110-109) في منتصف الربع الأخير إثر ثلاثية من آرون فوكس الذي كان أفضل لاعبي ساكرامنتو في اللقاء (27 نقطة).

لكن فريق ناش تدارك الأمور ورد في الدقائق الأربع التالية بتسجيله 14 نقطة مقابل نقطة واحدة لمنافسه، ما فتح الطريق أمامه لالحاق الهزيمة الثامنة تواليا بالأخير وتحقيق فوزه الحادي والعشرين في 33 مباراة.

وفي أبرز المباريات الأخرى، قاد السلوفيني لوكا دونتشيتش دالاس مافريكس لفوز مثير على بوسطن سلتيكس 110-107، بتسجيله ثلاثية قاتلة في آخر ثانية من اللقاء، مكررا ما حققه قبل 15 ثانية حين سجل ثلاثية أخرى وضع بها فريقه في المقدمة 107-105.

وأنهى دونتشيتش اللقاء بـ31 نقطة مع 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، مانحا فريقه فوزه السادس في آخر سبع مباريات، فيما مني سلتيكس بهزيمة ثانية تواليا بشكل دراماتيكي بعد التي تعرض لها الأحد أمام نيو أوليانز بيليكانز 115-129 بعد التمديد في مباراة كان متقدما خلالها ربعها الثالث بفارق 24 نقطة.

وبعد الفوز بالمباراة أمام جمهور محدود بلغ 3,300 متفرج في ملعب "أميريكن إيرلاينز سنتر"، قال السلوفيني البالغ 21 عاما عن سلة الفوز "منحتني شعورا رائعا. كنا بحاجة بشدة الى هذا الفوز ونجحنا بطريقة ما في تحقيقه".

وثأر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، متصدر المنطقة الشرقية، من خسارته الأحد أمام مضيفه تورونتو رابتوزر بالفوز على الأخير 109-102، وذلك بفضل جهود التركي فركان قرقماز الذي سجل 16 من نقاطه الـ19 في الربع الأول، وتوبياس هاريس الذي سجل 12 من نقاطه الـ23 في الربع الأخير.

كما ساهم لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد بوضع حد لمسلسل هزائم سيكسرز خارج ملعبه أمام رابتورز عند 16 مباراة متتالية بتسجيله 18 نقطة مع 12 متابعة، لكنه فشل للمرة الأولى بعد 14 مباراة متتالية في الوصول الى 25 نقطة أو أكثر.

© 2021 AFP