إحراق منزل مراسل شبكة إذاعة فرنسا الدولية في نيامي بالنيجر (اف ب)

إسيوف سانوغو اف ب

شرطة مكافحة الشغب في النيجر تصل إلى شارع مليء بالدخان والمقذوفات بينما يحتج أنصار المعارضة بعد إعلان فوز محمد بازوم في الانتخابات الرئاسية في نيامي في 23 شباط/فبراير 2021

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نيامى (أ ف ب)

قام مجهولون بتخريب منزل مراسل إذاعة فرنسا الدولية في النيجر وإحراقه جزئيا صباح الخميس في العاصمة نيامي، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

وقال الصحافيون إن مراسل "إذاعة فرنسا الدولية" (ار اف إي) في النيجر موسى كاكا خرج سالما من الهجوم وأكد أن المهاجمين "كسروا كل شيء وأضرموا النار".

وكان رجال الاطفاء في مكان الحادث عند الظهر.

وقع الهجوم على منزل موسى كاكا في سياق سياسي متوتر بعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد وأعلنت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات الثلاثاء فوز مرشح الحكم محمد بازوم فيها بنسبة 55,7% من الاصوات أمام المعارض ماهاماني عثمان الذي طعن بالنتائج وأعلن فوزه بنسبة 50,3% من الأصوات.

منذ ذلك الحين، اندلعت اضطرابات في نيامي ومدن أخرى حيث نزل المتظاهرون إلى الشوارع وهاجموا الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

كما اعتُقل كثيرون الأربعاء بينهم رئيس أركان القوات المسلحة السابق موموني بوريمة المتهم بأنه يقف وراء الاضطرابات التي اندلعت أثناء إعلان النتائج، بحسب مصدر أمني رفيع المستوى.

وقال المدعي العام مامان سايابو عيسى عبر التلفزيون العام مساء الأربعاء إن "عدة أشخاص" اعتقلوا وهناك آخرون مطلوبون، دون مزيد من التفاصيل.

وقال إن قوات الدفاع "انتظمت لإعادة فرض النظام بعد أعمال التخريب" منذ مساء الثلاثاء.

تواجه النيجر، وهي بلد فقير في منطقة الساحل والصحراء، العديد من التحديات بما في ذلك الهجمات التي تشنها جماعات إسلامية متطرفة على أراضيها.

© 2021 AFP