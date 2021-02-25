رئيس الوزراء الأرمني يندد بمحاولة انقلاب عسكري في البلاد

كارن ميناسيان ا ف ب/ارشيف

ضباط الشرطة الأرمنية ينتشرون أمام مبان حكومية خلال تظاهرة لأحد أحزب المعارضة تطالب باستقالة رئيس الحكومة، في 23 شباط/فبراير 2021

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يريفان (أ ف ب)

ندد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الخميس بمحاولة انقلاب عسكري بعدما طالب أركان الجيش باستقالة حكومته.

وكتب باشينيان على صفحته على فيسبوك "أعتبر أن بيان هيئة الأركان هو محاولة انقلاب عسكري". وأضاف "أدعو جميع أنصارنا إلى التجمع في ساحة الجمهورية" في يريفان.

وبعد ذلك استخدم باشينيان شبكة التواصل الاجتماعي هذه التي يفضلها ليعلن بشكل مباشر إقالة الجنرال أونيك غاسباريان رئيس هيئة الأركان العامة.

وتخطط المعارضة أيضا للتظاهر.

وكان باشينيان أقال الثلاثاء مساعدا للجنرال غاسباريان ما دفع هيئة الأركان إلى المطالبة باستقالة رئيس الوزراء معتبرين أنه "لم يعد قادرا على اتخاذ القرارات الضرورية".

ويواجه رئيس الوزراء الأرمني ضغوطا من المعارضة التي تطالب باستقالته منذ الهزيمة العسكرية لأرمينيا أمام أذربيجان في خريف 2020 في نزاع ناغورني قره باغ.

في ذلك الوقت وفي مواجهة خطر وقوع كارثة، طلب الجيش من رئيس الحكومة قبول شروط وقف لإطلاق النار تفاوض عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفضي إلى خسارة أرمينيا مساحات واسعة من الأراضي.

ولا تزال يريفان تسيطر بحكم الأمر الواقع مع وجود الانفصاليين الأرمن، على معظم منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية.

لكن أرمينيا خسرت في نزاع 2020 مدينة شوشا الرمزية فضلا عن منطقة جليدية من المناطق الأذربيجانية المحيطة بقره باغ.

واعتبر الكثير من الأرمن هذه الهزيمة إهانة وطنية.

© 2021 AFP