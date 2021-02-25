طواف الإمارات: فينغيغارد يحرز المرحلة الخامسة وبوغاتشار يقترب من اللقب

اقترب السلوفيني تادي بوغاتشار من حسم لقبه قبل مرحلتين من الختام

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رأس الخيمة (الامارات) (أ ف ب)

أحرز الدنماركي جوناس فينغيغارد الخميس المرحلة الخامسة من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، الذي اقترب السلوفيني تادي بوغاتشار من حسم لقبه قبل مرحلتين من الختام بعد ما عزز صدارته للترتيب العام بحلوله ثانياً.

وحقق دراج فريق جامبو- فيسما فوزه الأول هذا الموسم على قمة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة الذي يبلغ ارتفاعه 1491 متراً، بعدما قطع مسافة المرحلة التي انطلقت من إمارة الفجيرة بتوقيت 4 ساعات و19 دقيقة و8 ثوان، بفارق 3 ثوان عن بوغاتشار والبريطاني آدم يايتس.

وبدا أن الكازاخي أليكسي لوتسينكو في طريقه للفوز بالمرحلة بعدما ابتعد بشسكل مريح في آخر 3 كيلومترات من أصل 21 للتسلق النهائي في جبل جيس، لكن فينغيغارد دخل على خط المنافسة في آخر 250 متراً وزاد من سرعته ليصل خط النهاية في المركز الأول بتأثر شديد.

وقال فينغيغارد (24 عاماً) بعد نهاية المرحلة "أنا سعيد، هذا انتصار كبير بالنسبة لي، إنه فوزي الأول هذا الموسم، وأنا فخور كذلك بأنه أول انتصار للفريق".

ومع تبقي مرحلتين مسطحتين، أصبح بوغاتشار المرشح الأبرز لإهداء فريق الإمارات لقبه الأول في بلاده، بعدما عزز بطل سباق فرنسا صدارته بتوقيت 17 ساعة و9 دقائق و26 ثانية، بفارق 45 ثانية عن مطارده يايتس، ودقيقة و12 ثانية عن البرتغالي جواو ألميدا الثالث.

وتقام المرحلة السادسة قبل الأخيرة الجمعة لمسافة 168 كلم من دبي ديرة وتنتهي عند نخلة جميرا، قبل أن يختتم الطواف السبت بمرحلة مسافتها 147 كلم من ياس مول بأبوظبي وتنتهي عند كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي.

- ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الخامسة:

1-الدنماركي جوناس فينغيغارد( جامبو- فيسما) 4.19.08 ساعات

2- السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) بفارق 3 ثوان

3-البريطاني آدم يايتس (إينيوس غريناديرز) بفارق 3 ثوان

4- الكولومبي سيرخيو هيغيتا (اي اف اديوكيشن نيبو) بفارق 5 ثوان

5- البرتغالي جواو الميدا (ديكونينك-كويك ستيب) بفارق 6 ثوان

- الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) 17:09.26 ساعة

2-البريطاني آدم يايتس (إينيوس غريناديرز) بفارق 45 ث

3-البرتغالي جواو الميدا (ديكونينك-كويك ستيب) بفارق 1.12 د

4-الاسترالي كريس هاربر(جامبو فيسما) بفارق 1.54 د

5-الاميركي نيلسون باوليس (اي اف اديوكيشن نيبو) 1.56 د

© 2021 AFP