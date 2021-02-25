فورمولا واحد: فيرشتابن "لا يفكر" في خلافة هاميلتون عند مرسيدس بل بتجريده من اللقب

حمد محمد تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

استبعد سائق ريد بول الهولندي الشاب ماكس فيرشتابن فرضية أنه يفكر في خلافة بطل العالم في سباقات الفورمولا واحد سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون عند مرسيدس، في خضم رهانه على تجريد الاخير من لقبه في "الفئة الأولى".

وكان هاميلتون مدد عقده مع فريقه "الاسهم الفضية" حتى نهاية العام الحالي في وقت سابق الشهر الجاري، لما يمكن أن تكون مغامرته الاخيرة بلباس مرسيدس على الحلبات بعدما أحرز معه اللقب العالمي ست مرات من أصل 7 (فاز بلقبه الاول مع ماكلارين - مرسيدس عام 2008).

ردّ "ماد ماكس" (لقب فيرشتابن) على سؤال من احد الصحافيين عندما طرح عليه ما إذا يرى نفسه كخلف محتمل لهاميلتون، قائلاً "لا أعرف ماذا سيفعل هاميلتون في نهاية المطاف".

وتابع سائق ريد بول "اركز على نفسي، على هذه السنة واحاول أن أجعل منها (سنة) ناجحة. من الباكر جدا في الموسم، هذاالنوع من الاشياء لا أفكر بها في هذه المرحلة".

وينظر الكثير من متابعي البطولة لفيرشتابن (23 عاما) على أنه احد قلة من السائقين القادرين على إنهاء هيمنة هاميلتون على مقدرات بطولة العالم بفوزه باللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة، مع اقتراب افتتاح الموسم الجديد وانطلاق التجارب الأولية المقرر إقامتها في البحرين بعد اسبوعين.

أنهى الهولندي الموسم الماضي في المركز الثالث في ترتيب السائقين خلف ثنائي مرسيدس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس، وفاز بسباقين وصعد إلى منصة التتويج 11 مرة، فيما لم يتمكن زميله التايلندي ألكسندر ألبون من احتلال افضل من المركز الثالث مرتين، ما تسبب بخسارته معقده هذا الموسم لصالح المكسيكي سيرخيو بيريز، فيما تراجع دوره وبات السائق الاحتياطي المتخصص بالتجارب.

وساهمت نتائج فيرشتابن في احتلال الحظيرة النمسوية للمركز الثاني في ترتيب الصانعين برصيد 319 نقطة، وبفارق كبير عن الحظيرة الالمانية مرسيدس (573).

يأمل الهولندي أن يتمكن خلف مقود سيارته الجديدة طراز "آر بي16 ب" والتي تم كشف النقاب عنها الاسبوع الحالي، من تقليص الفجوة بينه وبين "الأسهم الفضية".

قال الفائز بـ 10 جوائز كبرى "مع مرسيدس السيارة المهيمنة في نهاية الموسم (الماضي)، نعلم بالطبع ما يجب أن يتطور".

وتابع "المزيد من التماسك، المزيد من القوة، كل شيء يبدو واعداً ولكن ليس من المنطقي الآن اثارة كل شيء، وأهم شيء الخروج إلى المسار في البحرين واكتساب أفضل قدر ممكن من التعلم".

وعن رحيل ألبون ووصول بيريز بدلا منه، ختم قائلا "اتوقع أن يقوم "تشيكو" (لقب بيريس) بعمل جيد، كما فعل دائما في مسيرته. أنا متحمس للعمل معه وآمل في أن نجلب للفريق الكثير من النقاط".

© 2021 AFP