نادال ينسحب من دورة روتردام بسبب آلام في الظهر

ويليام ويست ا ف ب/ارشيف

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روتردام (هولندا) (أ ف ب)

أعلن الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيًا عالميًا الخميس انسحابه من دورة روتردام الهولندية لكرة المضرب من أجل التعافي من إصابة في الظهر عانى منها خلال بطولة استراليا المفتوحة.

وكان "الماتادور" انسحب من دورة ايديلايد التحضيرية لأستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، قبل ان يخسر في ربع النهائي امام اليوناني ستيفانوس تسيتسيابس في وقت سابق من هذا الشهر ما حرمه من لقب ثان في ملبورن بعد 2009.

ونقل منظمو الدورة عن نادال قوله في بيان "إنه أمر محزن جدًا بالنسبة لي الانسحاب من روتردام. كما تعلم معظم الجماهير، لقد عانيت من بعض المشاكل في الظهر في أستراليا التي بدأت في أديلايد واستمرت خلال ملبورن".

وتابع "وجدنا حلاً موقتًا سمح لي باللعب من دون ألم في الأسبوع الثاني من البطولة الكبرى. بمجرد عودتي إلى إسبانيا، قمت بزيارة طبيبي واتفق مع فريقي على نصيحتي بعدم اللعب الأسبوع المقبل".

كان من المقرر أن يلعب نادال المتوج بـ 20 لقبًا في بطولات الغراند سلام، في روتردام للمرة الاولى منذ عام 2009.

ومع غيابه والمصنف اول عالميًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش، سيكون الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثالث عالميًا والوصيف في ملبورن، المصنف أول في روتردام التي ستشهد ايضًا مشاركة أسماء كبيرة كتسيتسيباس السادس، الألماني الكسندر زفيريف السابع والروسي اندري روبليف الثامن.

وختم نادال "كنت آمل حقًا العودة الى روتردام وهولندا. آمل العودة الى هنا قريبًا".

© 2021 AFP