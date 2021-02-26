الدوري الاميركي للمحترفين: فوز ثامن تواليا لبروكلين نتس

ستايسي ريفير GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو يقوم برمية ثلاثية خلال مباراة فريقه ضد نيو اورليانز بيليكانز في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة. 25 شباط/فبراير 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

حقق بروكلين نتس فوزه الثامن تواليا بفوز صريح على اورلاندو ماجيك 129-92 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في كرة السلة امام 327 متفرجا تناثروا في مدرجات ملعب "باركليز سنتر ارينا".

وهي اطول سلسلة انتصارات لبروكلين منذ عام 2006 علما بان المباراة شهدت نجاح لاعبيه في التسجيل 20 مرة من رميات ثلاثية.

وساهم كايري ايرفينغ وجيمس هاردن بفوز بروكلين فسجل الاول 27 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة واضاف الثاني 20 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة و9 متابعات، في حين استمر غياب كيفن دورانت لاصابة بتمزق عضلي في العضلة الخلفية لساقه اليسرى.

اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان المونتينيغري نيكولا فوسيفيتش مع 28 نقطة و12 متابعة علما بان فريقه مني بأقسى خسارة له هذا الموسم وفشل في 27 مرة من اصل 36 محاولة في الرميات الثلاثية.

وتألق اليوناني يانيس انتيتوكونمبو في صفوف ميلووكي باكس بتسجيله 38 نقطة ليقود فريقه الى فوز صعب على نيو اورليانز بيليكانز 129-125.

وهي المباراة الثالثة تواليا التي يتخطي فيها يانيس ال35 نقطة ليصبح بالتالي اول لاعب في تاريخ ناديه منذ الاسطورة كريم عبد الجبار يحقق هذا الانجاز.

كما اضاف زميلا يانيس، كريس ميدلتون ودونتي ديفيتشنزو 31 و24 نقطة تواليا.

اما ابرز مسجل في صفوف الخاسر فكان زايون وليامسون مع 34 نقطة بينها 24 في الشوط الاول.

بدوره قاد الكاميروني جويل امبييد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيسكرز متصدر المجموع الشرقية الى فوز كبير على دالاس مافريكس 111-97 بتسجيله 23 نقطة. واضاف الاسترالي بن سيمونز 15 نقطة و7 تمريرات حاسمة ليحقق الفائز انتصاره ال14 على ارضه مقابل هزيمتين.

في المقابل، اكتفى نجم دالاس السلوفيني لوكا دونتشيتش ب19 نقطة فقط.

وتقدم سيسكرز 69-56 منتصف الربع الثالث ثم سجل 11 نقطة مقابل اثنتين فقط لمنافسه ليوسع الفارق الى 86-68 في نهايته.

وسجل ايمانويل كويكلي 25 نقطة واضاف زميله اليك بوركس 24 ليقودا نيويورك نيكس الى الفوز على ساكرامنتو كينغز 140-121.

وفي مباراتين اخريين، فاز واشنطن ويزاردز على دنفر ناغتس 112-110، وممفيس غريزليز على لوس أنجليس كليبرز 122-94.

© 2021 AFP