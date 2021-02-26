الدوري الاميركي للمحترفين: فوز ثامن تواليا لبروكلين نتس

ستايسي ريفير GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو يقوم برمية ثلاثية خلال مباراة فريقه ضد نيو اورليانز بيليكانز في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة. 25 شباط/فبراير 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

حقق بروكلين نتس فوزه الثامن تواليا بفوز صريح على اورلاندو ماجيك 129-92 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في كرة السلة امام 327 متفرجا تناثروا في مدرجات ملعب "باركليز سنتر ارينا"، في حين واصل نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو تألقه.

وهي اطول سلسلة انتصارات لبروكلين منذ عام 2006 علما بان المباراة شهدت نجاح لاعبيه في التسجيل 20 مرة من رميات ثلاثية.

وساهم كايري ايرفينغ وجيمس هاردن بفوز بروكلين فسجل الاول 27 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة واضاف الثاني 20 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة و9 متابعات، في حين استمر غياب كيفن دورانت لاصابة بتمزق عضلي في العضلة الخلفية لساقه اليسرى.

وقال ايرفينغ "اعتقد باننا انهينا الشوط الاول بطريقة جيدة وقد وضعنا هذا الامر على الطريق الصحيح لفرض ايقاعنا على المباراة وتحقيق الفوز".

اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان المونتينيغري نيكولا فوسيفيتش مع 28 نقطة و12 متابعة علما بان فريقه مني بأقسى خسارة له هذا الموسم وفشل في 27 مرة من اصل 36 محاولة في الرميات الثلاثية.

وكانت نقطة التحول في المباراة في الربع الثاني عندما بسط الفائز سيطرة شبه كاملة وانهاه بنتيجة 41-19 ليتقدم بفارق 17 نقطة في نهاية الشوط الاول (65-48).

-انجاز يانيس-

وتألق اليوناني يانيس انتيتوكونمبو في صفوف ميلووكي باكس بتسجيله 38 نقطة ليقود فريقه الى فوز صعب على نيو اورليانز بيليكانز 129-125.

وهي المباراة الثالثة تواليا التي يتخطي فيها يانيس ال35 نقطة ليصبح بالتالي اول لاعب في تاريخ ناديه منذ الاسطورة كريم عبد الجبار يحقق هذا الانجاز.

كما اضاف زميلا يانيس، كريس ميدلتون ودونتي ديفيتشنزو 31 و24 نقطة تواليا.

اما ابرز مسجل في صفوف الخاسر فكان زايون وليامسون مع 34 نقطة بينها 24 في الشوط الاول.

وتقدم ميلووكي 113-105 قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق قبل ان يقلص الخاسر الفارق لكن يانيس سجل "دنك" قبل النهاية بدقيقة 19 ثانية ثم اهدر ثنائي اورلاندو براندن اينغرام واريك بليدسو رميتين ثلاثيتين قبل ان يسجل يانيس نقطتين من رميتين حرتين ويحسم المباراة في صالح فريقه.

بدوره قاد الكاميروني جويل امبييد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية الى فوز كبير على دالاس مافريكس 111-97 بتسجيله 23 نقطة. واضاف الاسترالي بن سيمونز 15 نقطة و7 تمريرات حاسمة ليحقق الفائز انتصاره ال14 على ارضه مقابل هزيمتين.

في المقابل، اكتفى نجم دالاس السلوفيني لوكا دونتشيتش ب19 نقطة فقط.

وتقدم سيكسرز 69-56 منتصف الربع الثالث ثم سجل 11 نقطة مقابل اثنتين فقط لمنافسه ليوسع الفارق الى 86-68 في نهايته.

وسجل ايمانويل كويكلي 25 نقطة واضاف زميله اليك بوركس 24 ليقودا نيويورك نيكس الى الفوز على ساكرامنتو كينغز 140-121.

ومني لوس انجليس كليبرز بخسارة قاسية امام ممفيس غريزليز 94-122.

وتقدم ممفيس بفارق 17 نقطة لكن كليبرز قلص الفارق الى 9 قبل نهاية الربع الثالث باربع دقائق، لكن غريزليز رد بتسجيل 30 نقطة مقابل 11 لمنافسه ليخرج فائزا بفارق مريح.

وقال تايرون لو مدرب كليبرز "لم نكن نتمتع بالحيوية اللازمة. كان الفريق المنافس اكثر قتالية منا واعتمد على اللعب البدني ولم نكن جاهزين لهذا النوع من المباريات".

واضاف "قلقي الاكبر هو كيفية تسحين خط الدفاع. ادرك جيدا قوتنا الهجومية لكننا يتعين علينا ان نكون افضل من الناحية الدفاعية. انه تحد كبير بالنسبة الي والى اللاعبين".

وفي مباراة اخرى، فاز واشنطن ويزاردز على دنفر ناغتس 112-110.

© 2021 AFP