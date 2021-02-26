بطولة ألمانيا: بايرن للعودة الى سكة الانتصارات ولايبزيغ لتضييق الخناق

ألبرتو بيتسولي ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

يسعى بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الالماني لكرة القدم في الاعوام الثمانية الماضية للعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادل وخسارة والابتعاد مجددا عن وصيفه لايبزيغ عندما يستقبل كولن السبت، معتمدا على نجاعة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي "اللاهث" خلف الرقم القياسي للاسطورة غيرد مولر في المرحلة 23.

سجل ليفاندوفسكي هدفا من رباعية فريقه في مرمى مضيفه لاتسيو الإيطالي 4-1 في ذهاب دور ثمن النهائي من دوري ابطال أوروبا، أضيف إلى اهدافه الـ 26 في 21 مباراة في الدوري المحلي. فيما فشل المهاجم الدولي البولندي في التسجيل في اربع مباريات فقط، وجلس على مقاعد الاحتياط خلال فوز بايرن على كولن 2-1.

ويراقب عشاق الكرة المستديرة باهتمام شديد إمكانية تحطيم ليفاندوفسكي للرقم القياسي لاكثر عدد من الاهداف في الدوري والمسجل باسم هداف بايرن السابق مولر (40 هدفا) في موسم 1971-1972.

-"ما يفعله اشبه بجنون مطلق"-

هذه الأرقام المخيفة دفعت مهاجم بوروسيا دورتموند الدولي النروجي إرلينغ هالاند للتعبير عن انبهاره بانجازات ليفاندوفسكي بالقول "الرجل مجنون، هو مجرد مجنون".

وتابع صاحب 17 هدفا في 17 مباراة في الدوري "عندما اسجل، اسجل هدفا واشعر كأني احتاج لآخر للحاق به. ومن ثم يسجل ثلاثية وكأنه في يوم عادي. ما يفعله هو اشبه بجنون مطلق".

رغم كل هذه الانجازات والارقام، يدرك بطل ألمانيا أن السباق على اللقب لم يحسم بعد وابرز برهان على ذلك تعادله أمام أرمينيا بيليفيلد 3-3 وخسارته أمام أينتراخت فرانكفورت 1-2 في مباراتيه الاخيرتين، ليتقلص الفارق بينه وبين وصيفه لايبزيغ من سبع نقاط إلى نقطتين (49 مقابل 47).

ستفرض الغيابات على مدرب النادي البافاري هانزي فليك الاستعانة بالتشكيلة ذاتها التي خاضت المباراة الأوروبية في العاصمة روما، على أن يمنح الثقة لمحطم الرقم القياسي لاصغر لاعب يسجل بقميص ميونيخ في المسابقة الأعرق وهو جمال موسيالا في سن الـ 17 عاما و363 يوماً.

وحطم موسيالا الرقم السابق للمدافع الغاني سامويل كوفور الذي حقق هذا الانجاز في سن الـ 18 عاما وشهرا و30 يوما بتسجيله امام سبارتاك موسكو الروسي في عام 1994.

ويملك فليك بعض الاوراق الإضافية في جعبته مع عودة توماس مولر وسيرج غنابري إلى التمارين الخميس بعد تعافي الاول من فيروس كورونا والثاني من إصابة في الفخذ.

يدرك فليك جيدا أن المباراة لن تكون سهلة أمام منافس حصد 15 نقطة من اصل 21 خارج أرضه، بنسبة نجاح 71 في المئة وهو أفضل معدل في الـ "بوندسليغا"، على الرغم من أن كولن لم يفز في ميونيخ منذ شباط/فبراير 2009.

وسيحاول كولن استغلال التخبط الذي يمر به الدفاع البافاري وعدم الثقة بعدما اهتزت شباكه 31 مرة في 22 مباراة في الدوري، في أسوأ سجل سلبي منذ 29 عاماً.

-أفضل سجل على أرضه-

لايبزيغ الذي يستقبل بوروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق من اليوم ذاته، يملك أفضل سجل على ارضه هذا الموسم حيث نجح في الفوز بتسع مباريات مقابل تعادل وخسارة.

يدخل لايبزيغ مباراته أمام مونشنغلادباخ مع فرصة اعتلاء الصدارة في حال دعسة ناقصة للبايرن بعدما تقلص الفارق بينهما إلى نقطتين، في سعيه لاحراز فوزه السادس تواليا.

ستكون المباراة عبارة عن مواجهة بين اصدقاء الأمس واعداء اليوم، بين الفرنسيين الدوليين المدافع دايو أوباميكانو والمهاجم ماركوس تورام نجل بطل مونديال 1998 ليليان تورام.

غاب أوباميكانو عن مباراة الفوز لفريقه لايبزيغ أمام هرتا برلين 3-صفر في المرحلة السابقة بسبب اصابة طفيفة في ركبته تعرض لها في الخسارة أمام ليفربول الانكليزي صفر-2 في ذهاب ثمن النهائي لدوري ابطال أوروبا.

ويأمل مدرب لايبزيغ يوليان ناغلسمان أن يستعيد جهود مدافعه، للحد من خطورة مواطنه تورام العائد من الاصابة في المرحلة السابقة، بعدما شاهد من على مقاعد الاحتياط خسارة فريقه مونشنغلادباخ أمام ماينتس 1-2.

وتابع مونشنغلادباخ هدر النقاط اذ لم يفز في مبارياته الاربع الاخيرة، كما شارفت مشاركته الاوروبية على الانتهاء بخسارته أمام مانشستر سيتي صفر-2 في ذهاب ثمن نهائي المسابقة الاوروبية.

ويلعب السبت ايضا بوروسيا دورتموند السادس والفائز بمباراتيه الاخيرتين مع أرمينيا بيليفيلد وشتوتغارت مع شالكه.

ويستقبل فولفسبورغ هرتا برلين، متسلحا بعدم خسارته في مبارياته التسع الاخيرة، وباحتلاله للمركز الثالث برصيد 42 نقطة.

وتختتم الأحد بلقاءات أونيون برلين مع هوفنهايم وماينتس مع أوغسبورغ وباير ليفركوزن مع فرايبورغ.

© 2021 AFP