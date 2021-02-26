بطولة ألمانيا: بريمن يقلب الطاولة على إينتراخت فرانكفورت

المهاجم البرتغالي أندري سيلفا (وسط) يحتفل مع زملائه بافتتاح التسجيل لإينتراخت فرانكفورت في مرمى مضيفه بريمن خلال لقاء الفريقين في الدوري الألماني لكرة القدم، بريمن، شمال ألمانيا، في 26 شباط/فبراير 2021

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برلين (أ ف ب)

قلب فيردر بريمن الطاولة على ضيفه إينتراخت فرانكفورت بعدما حول تخلفه أمامه الى فوز 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، ملحقا به الهزيمة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر.

ودخل إينتراخت فرانكفورت اللقاء على خلفية خمسة انتصارات متتالية وتسعة في المراحل العشر الماضية، آخرها على بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب 2-1 ما أشعل مجددا المنافسة بعدما قلص لايبزيغ الثاني الفارق مع العملاق البافاري الى نقطتين فقط.

لكن فريق المدرب النمسوي أدي هوتر عاد من بريمن بهزيمة أولى في آخر 12 مرحلة، وتحديدا منذ الخسارة أمام فولفسبورغ 1-2 في 11 كانون الأول/ديسمبر، وفرط بفرصة الانفراد بالمركز الثالث والسير خطوة إضافية نحو تحقيق أفضل مركز له منذ أن حل ثالثا موسم 1992-1993 وتحويل حلم العودة الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 1959-1960 الى حقيقة.

ولم يشارك إينتراخت فرانكفورت في المسابقة القارية الأم سوى مرة يتيمة موسم 1959-1960 حين وصل الى نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة مذلة 3-7 بعد تلقيه أربعة أهداف من المجري الراحل فيرينتس بوشكاش وثلاثة من الأسطورة الأخرى الإسباني-الأرجنتيني الراحل أيضا ألفريدو دي ستيفانو.

وبدأ الضيوف اللقاء بأفضل طريقة حين افتتحوا التسجيل عبر البرتغالي أندري سيلفا الذي عاد الى الفريق بعدما غاب عن لقاء بايرن بسبب أوجاع في ظهره، وذلك برأسية بعدما وصلته الكرة من الصربي فيليب كوستيتش إثر ركلة ركنية (9).

ورفع البرتغالي رصيده الى 10 أهداف منذ مطلع 2021 و19 هذا الموسم في المركز الثاني على لائحة أفضل هدافي الدوري خلف المهاجم البولندي لبايرن روبرت ليفاندوفسكي (26).

وفي مطلع الشوط الثاني، أطلق بريمن اللقاء من نقطة الصفر حين أدرك التعادل بهدف للتشيكي ثيودور جبريسيلاسي تأكدت صحته بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" في الدقيقة 47.

وقلب بريمن الوضع تماما حين سجل هدف التقدم في الدقيقة 62 عبر الأميركي جوشوا سارجنت بعد تمريرة من ماكسيميليان إيغيستاين، ثم حافظ على هذه النتيجة حتى النهاية، مجمدا رصيد ضيفه عند 42 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف فولفسبورغ، فيما رفع أصحاب الأرض رصيدهم الى 26 نقطة بعدما حققوا فوزهم الأول في ملعبهم على فرانكفورت منذ نيسان/أبريل 2018.

© 2021 AFP