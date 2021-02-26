بطولة انكلترا: اصابة هندرسون قائد ليفربول تبعده حتى نيسان/ابريل المقبل

بول إليس تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب يتحدث إلى قائد الفريق جوردان هندرسون وهم يهم بمغادرة الملعب بعد اصابته أمام إيفرتون في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم

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لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

تلقى ليفربول الانكليزي ضربة قوية بعد أن تبين ان اصابة قائده ولاعب وسطه جوردان هندرسون ضد ايفرتون الاسبوع الماضي ستجبره على الغياب عن الملاعب حتى نيسان/ابريل المقبل بعد خضوعه لعملية جراحية في اسفل عضلات البطن.

واصدر ليفربول بيانا جاء فيه بان "لا فترة زمنية محددة لعودته الى الملاعب" مشيرا الى ان اللاعب "سيغيب مبدئيا الى ما بعد فترة المباريات الدولية اواخر اذار/مارس".

وضمن السياق ذاته، قال مدرب "الريدز" الالماني يورغن كلوب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده على هامش مباراته أمام شيفيلد يونايتد الاحد "هي ليست (فترة غياب) سريعة" و"سنأمل انه يملك إمكانية اللعب بعض المباريات هذا الموسم".

واضطر هندرسون الى عدم اكمال مباراة الدربي التي خسرها فريقه صفر-2 في الدوري المحلي وسينضم الى عدد كبير من زملائه المصابين وعلى رأسهم الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز والكاميروني جويل ماتيب والبرازيلي فابينيو.

وسيغيب هندرسون بالتالي على الاقل عن خمس مباريات لفريقه بينها لقاء القمة ضد تشلسي في الدوري المحلي ومباراة الاياب ضد لايبزيغ الالماني في ثمن النهائي ضمن دوري ابطال اوروبا، بالاضافة الى ثلاث مباريات لمنتخب بلاده ضد سان مارينو وألبانيا وبولندا ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

© 2021 AFP