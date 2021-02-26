بطولة انكلترا: مانشستر سيتي للابتعاد وقمة بين تشلسي ومانشستر يونايتد

اتيلا كيسبنيدك ا ف ب

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بعد تسجلهم هدفا في مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني في دوري ابطال اوروبا. 24 شباط/فبراير 2021

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لندن (أ ف ب)

لم يكن دخول مانشستر سيتي طرفا في الصراع على احراز لقب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم مفاجئا كونه كان في صلب هذه المنافسة في السنوات الاخيرة، لكن تحقيقه ل19 فوزا تواليا في مختلف المسابقات وهو رقم قياسي لفريق انكليزي، جعله مؤهلا للمنافسة على الرباعية هذا الموسم.

ويستقبل سيتي وست هام اللندني الخامس في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين السبت، آملا في المحافظة على سلسلة انتصاراته وربما الابتعاد اكثر واكثر عن جاره ووصيفه مانشستر يونايتد الذي يخوض مباراة في غاية الصعوبة خارج ارضه الاحد ضد تشلسي المتجدد بقيادة مدربه الالماني الجديد توماس توخل.

ويتصدر سيتي الترتيب بفارق 10 نقاط عن يونايتد وتعود اخر خسارة له في الدوري الى منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي عندما سقط امام توتنهام صفر-2 ليتراجع حينها الى المركز الحادي عشر قبل ان يستعيد توازنه تدريجيا.

كما ان مانشستر سيتي تابع مشواره المثالي في دوري ابطال اوروبا حيث عاد من خارج الديار بالفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني بهدفين نظيفين ليقطع شوطا كبيرا نحو بلوغ ربع النهائي من المسابقة القارية اللاهث وراء التتويج بها للمرة الاولى في تاريخه. كما ان الفريق بلغ نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة حيث سيلتقي مع توتنهام في 28 نيسان/ابريل المقبل.

واعرب جناح سيتي البرتغالي برناردو سيلفا عن طموح فريقه هذا الموسم بإحراز الرباعية بقوله "لدينا الزخم في الوقت الحالي، لا زلنا نحارب على اربع جبهات ونريد الفوز في كل بطولة نخوض غمارها، سيكون الموسم صعبا لكننا سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق ذلك".

-يونايتد وضرورة الفوز-

ويخوض مانشستر يونايتد اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على تشلسي على ملعب ستامفورد بريدج في لندن في مباراة لا بديل فيها للأول عن الفوز اذا ما اراد الاحتفاظ ببصيص امل في احراز اول لقب له في الدوري المحلي منذ عام 2013 عندما اعتزل مدربه الاسطوري الاسكتلندي السير اليكس فيرغوسون.

ولم يخسر الشياطين الحمر اي مباراة خارج قواعدهم منذ سقوطهم امام ليفربول في كانون الثاني/يناير 2020 وخاضوا منذ ذلك التاريخ 19 مباراة.

في المقابل، حقق تشلسي 6 انتصارات مقابل تعادلين من اصل 8 مباريات خاضها حتى الان بإشراف توخل الذي تولى المهمة خلفا لفرانك لامبارد ليرتقي بالفريق الى المركز الخامس حاليا.

وحقق النادي اللندني فوزا ثمينا على اتلتيكو مدريد الاسباني 1-صفر خارج ملعبه وبات مرشحا لبلوغ ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا.

واعتبر مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد أن فريقه بات قوة لا يستهان بها هذا الموسم وقال "اعتقد بأننا فريق يتطور باستمرار، ونتعلم الدروس في كل مباراة".

واضاف "يتعين علينا التركيز على انفسنا وهذا ما سيجلعنا نفوز في المباريات".

وبلغ مانشستر يونايتد الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي الذي توج به عام 2017 على حساب ريال سوسييداد الاسباني بعد ان حسم المواجهة بنتيجة 4-صفر في مجموع المباراتين.

وسيستمر غياب لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا عن فريقه بعد ان كشف المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير أن بطل العالم يحتاج الى بضعة اسابيع اضافية للتعافي من اصابة عضلية.

في المقابل، سجل المهاجم الفرنسي المخضرم اوليفييه جيرو (34 عاما) نقاطا للمشاركة اساسيا ضد يونايتد بعد ان أحرز هدفا في غاية الروعة في مرمى اتلتيكو مدريد من ضربة مقصية رائعة منحت الفوز لفريقه.

- ليفربول لفوز اول بعد اربع هزائم -

وتبرز مباراة ليستر سيتي الثالث وارسنال الحادي عشر الاحد حيث سيحاول الاول نفض غبار خروجه المخيب امام سلافيا براغ التشيكي في الدوري الاوروبي بسقوطه على ارضه صفر-2.

وسيعول ليستر بطل الدوري الانكليزي عام 2016 على هدافه المخضرم جايمي فاردي في حين قد يغيب عنه جناحه جيمس ماديسون بداعي الاصابة.

ويسعى ليفربول الجريح للعودة الى سكة الانتصارات من بوابة مضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب الاحد، بعد أن مني بأربع هزائم متتالية في الدوري، آخرها امام الجار والغريم ايفرتون 2-صفر الذي حقق فوزه الاول له على ملعب انفيلد في الدوري منذ 22 عامًا.

كما كانت هذه الخسارة الرابعة تواليًا لليفربول على ارضه في الدوري المحلي منذ العام 1923.

وقد يخوض ليفربول المباراة في غياب حارس مرماه البرازيلي اليسون بسبب وفاة والده الاربعاء.

ويلتقي توتنهام التاسع مع بيرنلي وليدز يونايند مع استون فيلا.

© 2021 AFP