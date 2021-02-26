خوف وتوتر في رانغون مع تشديد الشرطة قمعها للاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية

ساي اونغ ماين ا ف ب

صورة مؤرخة في 26 شباط/فبراير 2021 لمتظاهرين في مواجهة عناصر أمنية في أحد شوارع رانغون

إعلان اقرأ المزيد

رانغون (أ ف ب)

فرقت شرطة مكافحة الشغب في بورما الجمعة مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري والذين يحتشدون يوميا في أكبر مدينة في البلاد ضد المجموعة العسكرية التي أطاحت الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.

وتشهد البلاد موجة من الغضب والتحدي من قبل مئات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا للمطالبة بالإفراج عن سو تشي وعودة الديموقراطية.

في بعض المدن، زادت قوات الأمن بشكل مطرد استخدامها القوة، لكن في رانغون، مارست السلطات سياسة ضبط النفس واعتمدت إلى حد كبير على الحواجز ونشر القوات لمنع التجمعات حول معالم المدينة والسفارات.

وتجاوز المتظاهرون القيود المفروضة في البلاد من أجل مكافحة الوباء من خلال التحرك بحرية عبر المدينة والتجمع حول تقاطعي هليدان ومياينيغون المركزيين.

لكن شرطة مكافحة الشغب تقدمت الجمعة على المتظاهرين الذين كانوا يجلسون معظم الوقت مرددين شعارات مؤيدة للديموقراطية، وطلبت منهم التفرق.

وتم توقيف شخصين على الأقل بعدما قام عناصر من قوات الأمن بإخلاء هذا التقاطع المزدحم عادة، أحدهما المراسل الياباني المستقل يوكي كيتازومي.

وكتب مساعده لين نيان هتون على فيسبوك "أفاد شهود عيان بأنه تعرض للضرب على رأسه بالهراوة لكنه كان يضع خوذة" مضيفا أنه تواصل مع السفارة اليابانية.

ونفى شرطي تعرض كيتازومي للضرب لكنه أكد أن الصحافي احتجز في مركز شرطة وسيطلق سراحه بعد الإدلاء بأقواله.

وفي شارع سكني أصغر قبالة مياينيغون، أقام بعض المتظاهرين حواجز موقتة مستخدمين أسلاكا شائكة وطاولات مكدسة بهدف منع الشرطة من التقدم.

وهتف المتظاهرون وهم يضعون قبعات مصنوعة من مواد صلبة بالشعار المعتاد المناهض للمجموعة العسكرية "إفشال الديكتاتورية هو قضيتنا!"

- توتر متصاعد -

وقبالة تقاطع هليدان، بدأ المتظاهرون يركضون فيما حذرت الشرطة "إذا لم يتفرق الناس فسيتعين علينا تفريقهم بالقوة!"

ولجأ متظاهر خائف إلى منزل قريب للاختباء، وقال لوكالة فرانس برس إن الشرطة كانت تلقي قنابل صوتية.

وروى نيو هلاينغ لوكالة فرانس برس "اضطررنا للهرب" مضيفا أن بعض المتظاهرين ردوا بإطلاق مقذوفات على الشرطة.

كما سمع مراسلون لوكالة فرانس برس كانوا في الموقع انفجار قنابل صوتية ورأوا الشرطة توقف المزيد من الأشخاص.

وفيما فتشت الشرطة بعض الشقق، احتج السكان حول هليدان بقرع أواني الطبخ في إشارة على تحدي النظام العسكري.

بالعودة إلى تقاطع المرور الرئيسي، سمح الشرطيون للحافلات والسيارات بالمرور.

وأطلق بعض الركاب تحية بثلاثة أصابع، وهي رمز مقاومة مستعار من الحركة المؤيدة للديموقراطية في تايلاند.

والتوترات في رانغون مرتفعة خصوصا بعد السماح لتجمع مؤيد للمجموعة العسكرية بالتنقل عبر منطقة وسط المدينة الخميس.

وحمل مؤيدون للجيش مقاليع وسكاكين وأنابيب استخدموها لمهاجمة الأشخاص الذين يعيشون قرب الموقع الذي تظاهروا فيه، وفق مراسلين وسكان مناهضين للانقلاب.

وألقت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة باللوم في الاشتباك على المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية.

وبحلول مساء الخميس، احتشد جنود وشرطيون في إحدى بلدات رانغون من أجل تفريق تظاهرة صغيرة ضد مسؤول بلدي معين من قبل النظام العسكري، ما أثار قلق السكان الذين عادوا إلى منازلهم لتجنب إلقاء القبض عليهم بعد حظر التجول الذي يبدأ من الساعة الثامنة مساء.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الجمعة أن السلطات أطلقت قنابل صوتية والذخيرة الحية في الهواء لتفريق المحتجين في بلدة تاموي.

وتابعت أن 23 شخصا "سيواجهون عقوبات وفقا للقانون".

© 2021 AFP