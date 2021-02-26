طواف الامارات: بينيت يحرز المرحلة السادسة وبوغاتشار على بُعد خطوة من التتويج

جيوسيبي كاكاتشي ا ف ب/ا ف ب

حقق الدراج الإيرلندي سام بينيت فوزه الثاني في طواف الامارات باحرازه اسرع توقيت في المرحلة السادسة

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جميرا (الامارات) (أ ف ب)

احرز الإيرلندي سام بينيت الجمعة المرحلة السادسة قبل الاخيرة من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، فيما بقيت صدارة الترتيب العام والقميص الاحمر بحوزة السلوفيني تادي بوغاتشار الذي اقترب من احراز اللقب للمرة الاولى في مسيرته.

وتفوق دراج فريق "ديكونينك-كويك ستيب" والذي اكد تخصصه في السرعة بعدما سبق ان احرز المرحلة الرابعة، بفارق السرعة النهائية عن الايطالي ايليا فيفياني والالماني باسكال اكرمان، حيث اجتاز بينيت مسافة 168 كلم من دبي ديرة وحتى نخلة جميرا بتوقيت 3 ساعات و32 دقيقة و23 ثانية.

وشهدت هذه المرحلة انسحاب الإيطالي ماتيو موسكيتي من فريق "تريك سيغافريدو" بعد تعرضه لحادث سقوط عن دراجته.

وبقيت صدارة الترتيب العام على حالها، واقترب بوغاتشار من التتويج باللقب مع ختام المرحلة السابعة الاخيرة السبت والتي تقام لمسافة 147 كلم من ياس مول بأبوظبي وتنتهي عند كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي.

ويتصدر دراج فريق "الامارات" بتوقيت 20 ساعة و41 دقيقة و49 ثانية وبفارق مريح يبلغ 45 ثانية عن البريطاني آدم يايتس الثاني، ودقيقة و12 ثانية عن البرتغالي جواو الميدا.

وقال بوغاتشار الفائز بطواف فرنسا للدراجات "اقتربنا يوما آخر من النهاية، وانا سعيد حقا على ماانتهت عليه منافسات اليوم والاستمرار في الصدارة، بعد سباق محموم وسرعة عالية ورياح متقاطعة".

وتابع الدراج السلوفيني الساعي لاهداء فريق "الامارات" اول لقب في بلاده "شعرت بحالة جيدة بعد جهود شاقة امس ( في المرحلة الخامسة التي تخللها صعود جبل جيس في امارة رأس الخيمة)،امل أن يكون غدا يوما مشابها، وتجنب اي ضغوط ".

- ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة السادسة:

1- الايرلندي سام بينيت (ديكونينك-كويك ستيب) 3.32.23 ساعات

2-الايطالي ايليا فيفياني( كوفيديس) التوقيت ذاته

الالماني باسكال اكرمان (بورا-هانزغروهه) التوقيت ذاته

4- الهولندي ديفيد ديكر (جامبو- فيسما) التوقيت ذاته

5- الكولومبي فرناندو غافيريا( فريق الامارات) التوقيت ذاته

- الترتيب العام بعد المرحلة السادسة:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) 20:41.49 ساعة

2-البريطاني آدم يايتس (إينيوس غريناديرز) بفارق 45 ث

3-البرتغالي جواو الميدا (ديكونينك-كويك ستيب) بفارق 1.12 د

4-الاسترالي كريس هاربر(جامبو فيسما) بفارق 1.54 د

5-الاميركي نيلسون باوليس (اي اف اديوكيشن نيبو) 1.56 د

© 2021 AFP