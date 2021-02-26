مسلحون يخطفون مئات الفتيات من مدرسة في شمال غرب نيجيريا (مدرٍّس)

كولا سليمون ا ف ب/AFP

دورية للشرطة في 18 شباط/فبراير 2021 في مدرسة كاغارا التي خطف منها 42 شخصا.

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كانو (نيجيريا) (أ ف ب)

اقتحم عشرات المسلحين مهاجع مدرسة للفتيات في شمال غرب نيجيريا ليل الخميس الجمعة وخطفوا عددا كبيرا منهن، حسبما ذكر الجمعة مدرس من هذه المؤسسة لوكالة فرانس برس.

وقال سعدي كواي المدرس في جنغيبي بولاية زامفارا لفرانس برس إن "أكثر من 300 فتاة ما زلن مفقودات بعد عملية الخطف الجماعي الجديدة لأطفال من أجل الحصول على فدية.

وقال سعدي كاواي والد اثنتين من الفتيات المخطوفات "أنا على الطريق إلى جانغيبي". واضاف "تلقيت اتصالاً لإبلاغي بأن قطاع الطرق خطفوا تلاميذ".

وخطف 42 طفلا في ولاية النيجر في وسط غرب نيجيريا الأسبوع الماضي، وأكثر من 300 آخرين في بداية كانون الأول/ديسمبر في كانكارا بولاية كاتسينا.

وتختبئ هذه العصابات الإجرامية في أغلب الأحيان في معسكرات في غابة روجو التي تمتد عبر أربع ولايات في شمال ووسط نيجيريا، هي كاتسينا وزامفارا وكادونا والنيجر.

وهذه العصابات الإجرامية مدفوعة بالجشع لكن بعضها أقام روابط قوية مع الجماعات الجهادية الموجودة في الشمال الشرقي.

وتسبب هذا العنف الإجرامي في مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص منذ 2011 وأجبر أكثر من مئتي ألف من سكان المنطقة على الفرار من منازلهم، حسب تقرير لمجموعة الأزمات الدولية نُشر في أيار/مايو 2020.

© 2021 AFP