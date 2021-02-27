الاصابة تجبر دورانت على الغياب عن مباراة "كل النجوم"

ثيرون هندرسون غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

سيستمر غياب كيفن دورانت نجم بروكلين نتس عن الملاعب ولن يشارك في مباراة "كل النجوم"

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نيويورك (أ ف ب)

سيستمر غياب كيفن دورانت نجم بروكلين نتس عن الملاعب بسبب اصابة تعرض لها في اوتار الركبة اليسرى وبالتالي لن يشارك في مباراة "كل النجوم"، بحسب ما أفاد ناديه الجمعة.

وغاب دورانت عن 6 مباريات بسبب الاصابة، في حين كان نتس أعلن في 14 الشهر الحالي ان فترة غياب نجمه قد تستمر على الأقل لمباراتين.

ورجح مدرب نتس الكندي ستيف ناش إمكانية عودة لاعبه قبل الخامس من آذار/المقبل موعد استراحة اللاعبين، إلا ان اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي الذي خضع له دورانت مؤخرا كشف عن عدم تعافيه، ما يعني استمرار فترة غيابه عن الملاعب وعدم مشاركته في مباراة "كل النجوم" المقررة في 7 آذار/مارس المقبل في أتالانتا.

قال نتس في بيان "أظهرت الصور الاخيرة معالم أوضح لاوتار الركبة، وبينما نحن على ثقة ان دورانت سيعود بكامل لياقته، سيسمح له الوقت الاضافي للتعافي والتأدية على المستوى (ذاته) الذي كان يقدمه هذا الموسم بمجرد عودته".

وبلغ معدل التهديفي لدورانت هذا الموسم 29 نقطة، إلى جانب 7,3 متابعات و5,3 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

واختير دورانت (32 عاما) بعد تصدّره التصويت في المنطقة الشرقية لقيادة التشكيلة بمواجهة اخرى بقيادة ليبرون جيمس متصدر تصويت الغربية في مباراة "كل النجوم".

وبعد وقت قصير من إعلان نتس تأجيل عودة دورانت، أعلن آدم سيلفر مفوض الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة اختيار العملاق الليتواني دومانتاس سابونيس مهاجم إنديانا بيسرز بديلا لدورانت.

تألق سابونيس مع فريقه بتحقيقه "دابل - دابل" (عشرة او اكثر في فئتين احصائيتين) 16 مرة توالياً في بداية الموسم، وهو رقم قياسي.

كما يحتل المركز الثاني في الدوري مع 24 "دابل - دابل" و3 "تريبل - دابل".

© 2021 AFP