ترامب يدعم خصم نائب جمهوري صوّت لصالح عزله

نيكولاس كام ا ف ب/ارشيف

صورة من الارشيف يعود تاريخها إلى 2 آذار/مارس 2019 تظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وهو يعانق العلم الأميركي خلال مؤتمر في ماريلاند

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واشنطن (أ ف ب)

دعم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجمعة معاونا سابقا في وجه عضو مجلس النواب الحالي عن أوهايو الذي صوّت لصالح عزله بعد هجوم 6 كانون الثاني/يناير على مقر الكابيتول.

واعرب ترامب عن دعمه "الكامل" لماكس ميلر، الذي كان نائب مدير حملته الانتخابية في 2020 ومستشار البيت الابيض في وجه منافسه النائب أنتوني غونزاليز، الذي كان بين عشرة جمهوريين صوّتوا لصالح عزله.

وقال ترامب في بيان إن "ماكس ميلر شخص رائع قام بعمل عظيم في البيت الأبيض وسيكون عضوا رائعا في الكونغرس".

وأضاف أن "النائب الحالي أنتوني غونزاليز لا يجب أن يمثّل أهالي الدائرة الـ16 نظرا إلى أنه لا يمثل مصالحهم ولا تمنياتهم".

ويعتقد أن هذه أول خطوة من نوعها يقوم بها ترامب عبر دعم منافس لأحد الجمهوريين الذين صوّتوا ضده الشهر الماضي.

وقال ميلر (32 عاما) في تغريدة "لن أتراجع ولن أخون دائرتي الانتخابية قط".

وبينما صوّت مجلس النواب لصالح عزل ترامب في 13 كانون الثاني/يناير، إلا أن مجلس الشيوخ برّأه بعد شهر. وأكد الرئيس السابق أنه يهدف للعب دور يدعم جهود الجمهوريين لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب في انتخابات 2022 النصفية.

© 2021 AFP