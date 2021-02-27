جينياك يمدد عقده مع تيغريس المكسيكي حتى عام 2024

كريم جعفر ا ف ب

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مكسيكو (أ ف ب)

أعلن المهاجم الفرنسي أندريه - بيار جينياك تجديد عقده مع ناديه الحالي تيغريس المكسيكي حتى عام 2024، حيث يلعب في صفوفه منذ عام 2015.

نشر جينياك الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي "مع الكثير من الفخر أعلن تمديد عقدي".

وهي المرة الثانية التي يمدد فيها المهاجم، ابن الـ 35 عاما، عقده مع نادي ولاية نويفو ليون، شمال المكسيك، حيث بات ايقونة حيّة.

وتوجه جينياك إلى مشجعي الفريق "فيلينوس" قائلا "لقد منحتكم كلمتي بعدما قلت أني سأمضي مسيرتي بأكملها هنا".

وبات مهاجم تولوز ومرسيليا الفرنسيين السابق أفضل هداف في تاريخ تيغريس برصيد 147 هدفا منذ وصوله إلى الملاعب المكسيكية عام 2015.

وتوج جينياك مرتين أفضل هداف للدوري المكسيكي، وهو اللاعب الاوروبي الاكثر غزارة من الناحية التهديفية في تاريخ الدوري مع 125 هدفا.

وبرغم تألقه بقميص تيغريس، إلا أن مسيرة "ديدي" الدولية مع منتخب "الديوك" توقفت منذ عام 2016، حيث خاض المباراة النهائية لكاس أوروبا التي استضافتها فرنسا وانتهت بخسارة أمام البرتغال صفر-1.

لعب جينياك 36 مباراة دولية، سجل خلال 7 أهداف.

واحرز جينياك مع تيغريس لقب الدوري أربع مرات، ومسابقة دوري أبطال كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، ووصل إلى نهائي كأس العالم للأندية التي أقيت مؤخرا في قطر وخسرها أمام بايرن ميونيخ الالماني بهدف نظيف.

تألق على الملاعب القطرية بتسجيله ثلاثة أهداف، منها "ثنائية" الفوز في ربع النهائي أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا 2-1، وركلة جزاء في نصف النهائي أقصت في مفاجأة مدوية بالميراس البرازيلي المتوج بكأس ليبرتادوريس على حساب مواطنه سانتوس.

© 2021 AFP