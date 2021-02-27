دورة أديلايد: شفيونتيك تتوّج بسهولة أمام بنتشيتش

برنتون ادواردز ا ف ب

تغلبت البولندية إيغا شفيونتيك بسهولة على بنتشيتش في نهائي دورة أديلايد

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أديليد (أستراليا) (أ ف ب)

أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك، حاملة لقب بطولة رولان غاروس في كرة المضرب، لقب دورة أديلايد الأسترالية، بفوزها السهل السبت على السويسرية بليندا بنتشيتش 6-2 و6-2.

وهذا اللقب الثاني لشفيونتيك (19 عاما)، بعد تتويجها الخريف الماضي في رولان غاروس المؤجلة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وبكسرها ارسال خصمتها مرتين في كل مجموعة، كان طريق شفيونتيك معبدا نحو لقب الدورة الاسترالية المقامة على ارض صلبة.

وسترتقي اللاعبة الشابة من المركز الثامن عشر عالميا الى الخامس عشر، للمرة الاولى في مسيرتها اليافعة.

استفادت من ضرباتها الأمامية (فورهاند) القوية والاخطاء المزدوجة الثمانية على ارسال السويسرية المصنفة 12 عالميا.

قالت شفيونتيك "كانت لحظة رائعة هنا في أستراليا"، مقدرة اللعب أمام جماهير في مشوارها الاسترالي، فيما غابت او حضرت بشكل نسبي في بطولات السنة الماضية بسبب كورونا.

في المقابل، كانت بنتشيتش العائدة من اصابة، تخوض النهائي الأول لها منذ سنة والـ11 في مسيرتها.

قالت المصنفة رابعة عالميا سابقا "كرة المضرب قاسية ربما. يمكنك أن تحظى باسبوع جيد جدا ثم تخسر مع بعض المرارة".

تابعت "لم أجد مساري اليوم لكن اعتقد ان اسبوعي كان جيدا، وممتنة كثيرا للعب هنا".

© 2021 AFP