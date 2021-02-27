طواف الامارات: بوغاتشار يتوج باللقب للمرة الاولى

جيوسيبي كاكاسي ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

ابوظبي (أ ف ب)

أحرز السلوفيني تادي بوغاتشار السبت لقب طواف الامارات للدراجات الهوائية للمرة الاولى في مسيرته مع ختام الجولة السابعة التي انهاها الايرلندي ايوان كاليب في المركز الاول.

واصبح بوغاتشار(22 عاماً) ثالث بطل للطواف الذي انطلق في 2019 بعد دمج سباقي أبوظبي ودبي، بعد السلوفيني بريموز روغليتش الفائز بالنسخة الاولى، والبريطاني آدم يايتس بالثانية.

وتصدر دراج فريق "الامارات" الترتيب العام بعدما انهى المراحل السبع البالغة 1045 كلم بتوقيت اجمالي 24 ساعة و28 ثانية، بفارق 35 ثانية عن يايتس الذي تعرض لحادث اصطدام أدى لنزيف في انفه لكنه لم يحل دون اكماله المرحلة، ودقيقة وثانيتين عن البرتغالي جواو ألميدا.

وقال بوغاتشار الذي يعيش أجمل لحظات في مسيرته بعدما احرز أيضا في ايلول/سبتمبر الماضي لقب طواف فرنسا الدولي "ما يحصل معي مثل الحلم، لم اكن اتوقع ماحصل في الاشهر الاخيرة ولم اكن افكر في ذلك، انا ممتن لكل شيء، ويجب ان استمر لتحقيق المزيد".

واكد "حافظت على حذري وتركيزي حتى آخر متر رغم الفارق (المريح في الصدارة)".

وابدى بوغاتشار اسفه لحادث الاصطدام الذي تعرض له منافسه المباشر يايتس مع دراجين آخرين في آخر 40 كلم، وقال "انه سباق في النهاية والأهم هو صحة الآخرين واحترامهم".

من جهته، توج كاليب بالمرحلة السابعة الاخيرة بعدما قطع مسافة 147 كلم من ياس مول بأبوظبي وحتى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي في 3 ساعات و18 دقيقة و29 ثانية، وبفارق السرعة النهائية عن منافسه اللدود في سباقات السرعة الايرلندي سام بينيت، والالماني فيل باوهاوس.

- ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة السابعة:

1- الاسترالي كاليب إيوان ( لوتو سودال) 3.18:29 ساعات

2- الايرلندي سام بينيت (ديكونينك-كويك ستيب) التوقيت ذاته

3- الالماني فيل باوهاوس ( البحرين فيكتوريوس ) التوقيت ذاته

4- الدنماركي مايكل موركوف (كويك ستيب) التوقيت ذاته

5- الهولندي سيس بول(دي اس ام) التوقيت ذاته

- الترتيب العام بعد المرحلة السابعة:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) 24:00.28 ساعة

2-البريطاني آدم يايتس (إينيوس غريناديرز) بفارق 35 ث

3-البرتغالي جواو الميدا (ديكونينك-كويك ستيب) بفارق 1.02 د

4-الاسترالي كريس هاربر(جامبو فيسما) بفارق 1.42 د

5-الاميركي نيلسون باوليس (اي اف اديوكيشن نيبو) 1.45 د

© 2021 AFP