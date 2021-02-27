مصرع طفلين وامرأة جراء حريق في مخيم الهول في شمال شرق سوريا

دليل سليمان ا ف ب/ارشيف

تمر أمام مجموعة خيم في مخيم الهول في شمال شرق سوريا

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القامشلي (سوريا) (أ ف ب)

قضى طفلان وامرأة السبت وأصيب 30 شخصا جراء حريق اندلع في مخيّم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا، وفق مسؤول محلي.

وعبر الهاتف صرّح مسؤول النازحين والمخيمات في شمال شرق سوريا شيخموس أحمد لمراسل وكالة فرانس برس في مدينة القامشلي، "قضى ثلاثة أشخاص هم طفلان وامرأة".

وأوضح أحمد "وقع اليوم مساء حريق في مخيم الهول أثناء احتفال النازحين السوريين بعرس داخل المخيم وبسبب وقوع صوبيا وانفجارها في مكان الاحتفال احترق 35 شخصا من المحتفلين".

ونُقل نحو ثلاثين شخصا أصيبوا بحروق إلى المستشفى، بينهم شخصان بحال حرجة.

ويستضيف المخيم الأكبر في سوريا والذي تديره قوات كردية نحو 62 ألف شخص أكثر من 90 بالمئة منهم نساء وأطفال، وفق الأمم المتحدة.

وغالبية السوريين والعراقيين المتواجدين في المخيم أتوا هربا من المعارك اللاحقة التي وقعت بين التنظيم والقوات الكردية.

والأجانب المحتجزون في المخيم هم أفراد عائلات جهاديين في تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات شاسعة في سوريا والعراق في العام 2014.

وحذّرت منظّمات غير حكومية من ظروف المعيشة المتردية في المخيم وانعدام الرعاية الطبية فيه.

وهذا الشهر قالت الخبيرة الأممية فيونوالا ني أولاين، المقرّرة الخاصة المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب، إن النساء والأطفال يعيشون في "ظروف لاإنسانية" في المخيم.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، هناك في مخيم الهول أكثر من 31 ألف طفل تقل أعماهم عن 12 عاما.

وجاء في بيان أصدره المكتب هذا الشهر أن "تزايد أعمال العنف مؤخرا في الخيم يؤكد أنه ليس مكانا مناسبا لنشأة الأطفال".

© 2021 AFP